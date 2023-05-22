Meral Akşener 'pes' mi dedi? İYİ Parti'den ikinci tur öncesi flaş karar

Akşener imzalı kararda "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm." ifadelerine yer verildi.

MERAL AKŞENER PES Mİ EDİYOR?

İkinci tur öncesi açıklanan bu karar "Meral Akşener pes mi ediyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener önce masadan kalkmış daha sonra geri oturtulmuştu.