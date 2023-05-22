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    • 22.05.2023 14:16
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    Meral Akşener 'pes' mi dedi? İYİ Parti'den ikinci tur öncesi flaş karar

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyon oy fark yedi. Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde ederken İYİ Parti'den flaş bir karar geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikinci tur öncesi kurultay kararını duyurdu. Bu karar "7'li koalisyonda ilk pes eden isim Akşener mi oldu?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener ’pes’ mi dedi?

    Meral Akşener pes mi dedi?

    14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin başının çektiği HDPKK'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.

    Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'nin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.



    Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

    İKİNCİ TUR ÖNCESİ FLAŞ KARAR
    14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergilerken İYİ Parti'de de dengeler değişiyor.

        KURULTAYA GİDİLECEK
        Seçimin ardından günlerce susan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikinci tur öncesi kurultay kararını duyurdu.

        Akşener imzalı kararda "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm." ifadelerine yer verildi.

        MERAL AKŞENER PES Mİ EDİYOR?
        İkinci tur öncesi açıklanan bu karar "Meral Akşener pes mi ediyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener önce masadan kalkmış daha sonra geri oturtulmuştu.

        Meral Akşener'in masada sözünün geçmediği tescillenen anketlerde 15-50 olarak gösterilmesine İYİ Parti de 9.69 oranında oy olarak vadettikleri başarının altında kalmıştı.

        CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ İDDİASI
        Akşener'in 14 Mayıs'ta yaşanan mağlubiyet sonrası sinirinden camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti.

        7'li koalisyonun liderlerinin kamera karşısına geçip açıklama yaptığı esnada ise surat ifadesi manidar bulunmuştu.
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