Meral Akşener 'pes' mi dedi? İYİ Parti'den ikinci tur öncesi flaş karar

Meral Akşener pes mi dedi?
14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin başının çektiği HDPKK'nın açık destek verdiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'nin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
İKİNCİ TUR ÖNCESİ FLAŞ KARAR
14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergilerken İYİ Parti'de de dengeler değişiyor.