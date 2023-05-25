Kılıçdaroğlu'na oy istemek için Bayrampaşa'daki pazara giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret!

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği gibi HDP'nin kapısını çalan Kemal Kılıçdaroğlu, kirli pazarlıkla PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile iş birliği yaptı. O günden bu yana bebek katili Abdullah Öcalan posteri olan HDPKK mitinglerinde Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteniyor. CHP mitinglerinde ise HDP bayrakları dalgalanıyor.
Bu da yetmezmiş gibi ilk günden bu yana Kandil'deki elebaşları Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteme seansları uyguluyor. Her gün bir başka büyükbaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı ile karşılaşıyoruz.
Vatandaşın HDPKK ile aynı safta olan muhalefeti onaylamadığı 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, 17 parti tarafından desteklenmesine rağmen Başkan Erdoğan'ın gerisinde kaldı.