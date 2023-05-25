Kılıçdaroğlu'na oy istemek için Bayrampaşa'daki pazara giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret!

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği gibi HDP'nin kapısını çalan Kemal Kılıçdaroğlu, kirli pazarlıkla PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile iş birliği yaptı. O günden bu yana bebek katili Abdullah Öcalan posteri olan HDPKK mitinglerinde Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteniyor. CHP mitinglerinde ise HDP bayrakları dalgalanıyor.