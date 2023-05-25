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    • 25.05.2023 16:25
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    Kılıçdaroğlu'na oy istemek için Bayrampaşa'daki pazara giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret!

    Son dakika haberleri... 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için İstanbul'da sokak, çarşı, pazar gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Perşembe pazarında bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnaf’ın “Ben 60 senedir esnafım. Anadolu çocuğuyum. PKK ile olanlar defolun, istemiyoruz sizi. PKK’yla olanları istemiyoruz” sözlerine skandal bir karşılık veren İmamoğlu, “Sen ahlaksız birisin, sen terbiyesiz birisin” dedi. Ettiği hakaretlerle de yetinmeyen İmamoğlu, söz konusu esnaftan şikayetçi olup gözaltına aldırdı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken İmamoğlu'na tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan HDPKK iş birliğine kızan esnafa hakaret!

    Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği gibi HDP'nin kapısını çalan Kemal Kılıçdaroğlu, kirli pazarlıkla PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile iş birliği yaptı. O günden bu yana bebek katili Abdullah Öcalan posteri olan HDPKK mitinglerinde Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteniyor. CHP mitinglerinde ise HDP bayrakları dalgalanıyor.

    Bu da yetmezmiş gibi ilk günden bu yana Kandil'deki elebaşları Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteme seansları uyguluyor. Her gün bir başka büyükbaşın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı ile karşılaşıyoruz.

    Vatandaşın HDPKK ile aynı safta olan muhalefeti onaylamadığı 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, 17 parti tarafından desteklenmesine rağmen Başkan Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

        Halkın teröre tepkisini fark eden Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi gömleğini giydi ancak halk buna inanmadı.

        İlk turda Kılıçdaroğlu'na 'oy isteyeceğim' diye İstanbul'u unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur öncesi bu kez megakentte sokak sokak gezip oy istiyor.

        "PKK'YLA OLANLARI İSTEMİYORUZ"
        İmamoğlu'nun bugünkü durağı Bayrampaşa'daki Perşembe pazarıydı. Kalabalık bir ekiple pazarı gezen İmamoğlu'na isminin Mehmet olduğu öğrenilen bir Pazar esnafından HDPKK iş birliği nedeniyle tepki geldi.

            Esnaf'ın "Ben 60 senedir esnafım. Anadolu çocuğuyum. PKK ile olanlar defolun, istemiyoruz sizi. PKK'yla olanları istemiyoruz" tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'ndan skandal bir karşılık geldi.

            HAKARET YAĞDIRDI GÖZALTINA ALDIRDI
            İmamoğlu, oy istemek için gittiği pazarın esnafına, "Sen ahlaksız birisin, sen terbiyesiz birisin" ifadelerini kullandı.

            Beraberindeki ekip ise esnafı yuhlamaya başladı.

            Ettiği hakaretlerle de yetinmeyen İmamoğlu, söz konusu esnaftan şikayetçi olup gözaltına aldırdı.

                KOBANİ EYLEMLERİNİN SORUMLUSU DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
                Yine aynı İmamoğlu, çok değil seçimden hemen önce Adıyaman'da düzenlenen mitingde, Kobani eylemlerinin sorumlusu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için özgürlük istemişti.

                "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganlarının duyulduğu Van mitinginde ise eşi Dilek İmamoğlu, PKK ile özdeşleşen zafer işareti yapıp bölücülere selam çakmıştı.
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                Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'na oy istemek için Bayrampaşa'daki pazara giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan HDPKK iş birliğine tepki gösteren esnafa hakaret!
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