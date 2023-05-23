Vav TV İzle
Haberler Güncel Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası 'bozkurt' olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerklik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası 'bozkurt' olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerklik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki oy farkını görünce bir anda milliyetçi kesildi. Milliyetçilik söylemlerini dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu, bu dönüşüyle dünya basınını bile şaşırttı. Seçime 5 gün kala Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna milliyetçi tavra büründüğünü gözler önüne seren eski bir videosu gündeme geldi. Söz konusu videoda başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li isimler ile Kandil ve HDP'lilerin özerklik sözleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs için giydiği milliyetçi gömleğine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs'tan önce terör destekçilerine siyasi asistanlık yaptınız, 14 Mayıs'tan sonra sahte milliyetçilik elbisesi giydiniz. Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız" dedi.

takvim.com.tr
Özel haber
23.05.2023 11:47 - Son Güncelleme: 23.05.2023 12:43
Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası ’bozkurt’ olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerlik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın açık desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası milliyetçi pozuna büründü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası ’bozkurt’ olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerlik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

HDPKK'nın oyunu alabilmek için Kandil'den gelen destek açıklamalara sessiz kalan, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden FETÖ için KHK sözü veren Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası ’bozkurt’ olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerlik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

GİYMEDİĞİ GÖMLEK KALMADI
Zaman zaman kendisini demokrat olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu muhafazakar tabanın oyunu alabilmek için de Saadetliler tarafından "Mücahit Kemal" ilan edilmişti. Milliyetçilik nutuklarının ardından "Bozkurt Kemal" ifadeleriyle dalgaya alınan Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsız siyaseti büyük tepki çekti.

Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası ’bozkurt’ olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerlik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

TARİH UNUTMAZ
Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi 'milliyetçi' görünme pozları vatandaşta kabul görmedi. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki özerlik, Demirtaş'a özgürlük açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası ’bozkurt’ olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerlik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs için giydiği milliyetçi gömleğine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "14 Mayıs'tan önce terör destekçilerine siyasi asistanlık yaptınız, 14 Mayıs'tan sonra sahte milliyetçilik elbisesi giydiniz. Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız" dedi.

SON DAKİKA