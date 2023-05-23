Tarih unutmaz! 14 Mayıs seçimleri sonrası 'bozkurt' olan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özerklik naraları! Tıpkı Demirtaş ve Kandil gibi...

GİYMEDİĞİ GÖMLEK KALMADI

Zaman zaman kendisini demokrat olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu muhafazakar tabanın oyunu alabilmek için de Saadetliler tarafından "Mücahit Kemal" ilan edilmişti. Milliyetçilik nutuklarının ardından "Bozkurt Kemal" ifadeleriyle dalgaya alınan Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsız siyaseti büyük tepki çekti.