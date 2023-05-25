Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: "Rehavete kapılmadan sandığa gitmeliyiz"

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah yüksek katılım bekliyoruz. Bizim en büyük zaten şu anda ikinci turla alakalı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı konu sakın ha sakın rehavete kapılmayalım. İkincisi de zafer sarhoşluğuna girmeyelim.

REHAVETE KAPILMAK YOK

Çünkü son düdüğü millet çalacak son kararı millet verecek. Biz bu doğrultuda çalışmaları yürüttük. Sahada da gördüğümüz rehavetin olmadığı ve olmayacağı şeklinde. Ama şu anda aslında yapmaya çalıştığımız birinci turdaki seçmenlerimizi tamamını sandığa taşıyabilmek ve ilave yine sandığa ya önceden bize oy vermemiş olan veya bize oy verecek olup da gelmemiş olan seçmenleri sandığa getirmek ikna etmek ve bize oy vermelerini sağlamak. Çok daha fazlasını öngörüyoruz. Ama bu demek değil ki rehavete kapılacağız. Bu demek değil ki nasıl olsa bu garanti değil.

.