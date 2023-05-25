Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: "Rehavete kapılmadan sandığa gitmeliyiz"

28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah yüksek katılım bekliyoruz. Bizim en büyük zaten şu anda ikinci turla alakalı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı konu sakın ha sakın rehavete kapılmayalım. İkincisi de zafer sarhoşluğuna girmeyelim.
REHAVETE KAPILMAK YOK
Çünkü son düdüğü millet çalacak son kararı millet verecek. Biz bu doğrultuda çalışmaları yürüttük. Sahada da gördüğümüz rehavetin olmadığı ve olmayacağı şeklinde. Ama şu anda aslında yapmaya çalıştığımız birinci turdaki seçmenlerimizi tamamını sandığa taşıyabilmek ve ilave yine sandığa ya önceden bize oy vermemiş olan veya bize oy verecek olup da gelmemiş olan seçmenleri sandığa getirmek ikna etmek ve bize oy vermelerini sağlamak. Çok daha fazlasını öngörüyoruz. Ama bu demek değil ki rehavete kapılacağız. Bu demek değil ki nasıl olsa bu garanti değil.
.
Dolayısıyla bütün gücümüzle son saniyeye kadar biz tüm gücümüzle çalışacağız. Tüm seçmenimizi sandığa götürmekle alakalı ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza bu çağrıyı bir kez daha tekrarlamak isterim. Mutlaka ama mutlaka sandığa gitmemiz lazım. Mutlaka oyumuzu vermemiz lazım. Bu sadece bir vatandaşlık görevi de değil onun çok ötesinde Türkiye'nin geleceği ile ilgili sizlerin geleceği ile ilgili çocukların ve gençlerin geleceği ile ilgili bir karar vereceğiz. Dolayısıyla sadece güven ve istikrar da değil Türkiye'nin kalkınması ve bölgesinde ve dünyada söz sahibi olabilmesi için verilecek bir karar Pazar günü çok önemli. 28 Mayıs'ta bu tarihi birlikte yazalım. İnşallah bu zaferi birlikte sonuçlandıralım.
YURT DIŞI MUHTEŞEM BİR SINAV VERDİ ŞİMDİ SIRA BİZDE
Zaten bizim yurt dışındaki sonuçlar yurt içine dair de bazı ipuçlarını beraberinde getiriyor. Yurt dışında da rehavetin olabileceği ile ilgili söylentiler vardı. Ama hamdolsun şimdi birinci turdaki 1 milyon 839 binden ikinci turda 1 milyon 895 bine çıkmış durumdayız. Yurt dışı muhteşem bir sınav verdi şimdi sıra bizde.
TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEKTİR
Bizim motivasyonumuz büyük Türkiye Yüzyılı'nın inşası. Biz bunu çok net bir şekilde ifade ettik. Bir Türkiye güven ve istikrarı sunmaya devam edecektir ve Türkiye bölgesindeki ateş çemberine rağmen güvenli liman olmaya devam edecektir. Gerek kendi vatandaşları için gerekse tüm iş dünyası için çalışanları için bu son derece önemlidir. Bölgenin istikrarı için önemlidir. Dünyadaki barış ve refahın kalkınmanın gelişmesi için önemlidir.