CHP'nin ikiyüzlü siyaseti son sürat! Ekrem İmamoğlu da 'milliyetçi' kesildi: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlamasının ardından CHP ikiyüzlü siyaset tavrını bir kez daha gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı.
FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
CHP'DEN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ: ÖNC EKILIÇDAROĞLU SONRA CANAN KAFTANCIOĞLU
14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergiledi.
ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÖNÜNE GEÇTİ
Daha önce sık sık evinin mutfağından algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" şeklinde videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körükleyen Genel Merkezdeki Türk bayrağını kaldıran danışmanı Nuşirevan Elçi'ye ses çıkarmayan ve HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu seçimler sonrası Atatürk fotoğrafının önüne geçerek 'Vatan millet' nutukları çekti.