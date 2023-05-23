CHP'nin ikiyüzlü siyaseti son sürat! Ekrem İmamoğlu da 'milliyetçi' kesildi: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim

Kılıçdaroğlu gibi ikiyüzlü tavır sergileyen bir diğer isim ise CHP'li Canan Kaftancıoğlu oldu.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün kurucusu olduğunu hatırlayan Kaftancıoğlu daha sonra da Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağının önünde mehmet marşı eşliğinde yürüdü.

SON BOMBA EKREM İMAMOĞLU'NDAN: AMCAM DA ÜLKÜCÜYDÜ

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek açıkladığı gün CHP'nin yayın organı Sözcü TV'ye çıkan Ekrem İmamoğlu milliyetçi kılığına bürünen son isim oldu.

"Ben ülkücülüğü çok iyi bilirim" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ülkücü bir amcanın yeğeniyim" ifadeleriyle milliyetçi vatandaşlara mesaj vermeye kalkıştı.

İmamoğlu şunları söyledi;

"MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha.

Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadeleri ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

İBB TERÖR KAMPINA DÖNDÜ

Öyle ki vatandaşlar İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde adeta terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile iltisaklılar ile doldurularak terör kampına dönmesini hatırlattı.

HDPKK'LI PERVİN BULDAN İLE FİDAN DİKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun HDPKK'lı Pervin Buldan ile fidan diktiği fotoğraflar paylaşılarak tepkiler sürdürüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun benimsediği siyaset tarzı akıllara Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığını itirafı getirdi.

CHP'nin benimsediği takiye siyasetini anlatan Kaftancıoğlu şunları söylemişti;



"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "