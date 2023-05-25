Milli İrade Platformu'ndan Başkan Erdoğan'a tam destek: "Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkıyoruz! Rehavete kapılmıyoruz"

28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Milli İrade Platformu, Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz. "Doğru zaman, Doğru adam!" diyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz." denildi.

#TürkiyeYüzyılı

Doğru Zaman, Doğru Adam

Recep Tayyip Erdoğan pic.twitter.com/5Am5E3FmU6 — Milli İrade Platformu (@milliiradeplatf) May 25, 2023

İşte o açıklamanın tam metni:

14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi, bu sefer çok daha güçlü bir şekilde, 28 Mayıs'ta da sandığa yansıtmamız gerekmektedir. İşimiz, planımız ne varsa hepsini bir günlüğüne erteleyerek milli iradenin gücünü sandıklarda göstereceğiz.

Şunu unutmamak gerekir: Hayatta hemen her şeyin kazası vardır fakat sandığın kazası yoktur. İşte bu yüzden rehavete asla kapılmayacak, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız.

Pazar gününe kadar çok çalışacak, pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız.

Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz.

İnşallah 28 Mayıs günü, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır.

Bu kurtuluş da İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız. Fetih şuuruyla birlikte; çağın ilerisine bir adım daha atacağız. "Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz.

"Doğru zaman, Doğru adam!" diyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz.

Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkıyoruz.

Rehavete kapılmıyoruz!

Gayret bizden, tevfîk ve takdir Allah'tandır.