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Haberler Güncel Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek mesajı: Erdoğan'ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek mesajı: Erdoğan'ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Kandil'deki elebaşları büyük mesai harcıyor. Her gün Kılıçdaroğlu lehine bir açıklama geliyor, oy isteme seansları devam ediyor. Son olarak YJA Star sözde komutanlarından Feride Alkan "2. turda da faşizmi ve diktatör Erdoğan'ı yenilgiye uğratmak için aktif olacaktır" dedi. Elebaşı Alkan, muhalefetin hezimete uğradığı Karadeniz ve İç Anadolu için de HDP ve 7'li koalisyona yol haritası çizdi. İşte ikinci tur seçimlerinde milliyetçi kisveye bürünen Kılıçdaroğlu'nun "montaj" iddiasıyla reddettiği PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları...

takvim.com.tr
Özel haber
25.05.2023 12:34 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:34
Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 2.turuna günler kala Kandil, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteme seanslarına devam ediyor.

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Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

Hemen hemen her gün bir elebaşı teröristten Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar geliyor.

Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

En son açıklama YJA Star sözde komutanlarından Feride Alkan'dan geldi. Alkan, Türk devleti ve askerinden 'düşman' diye bahsederek, "Eylemsizlik kararı aldık, arkadaşlarımız bu karara da uyuyor ama düşman üzerimize geldiği sürece gerilla en üst aşamadan cevap verecektir" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

7'Lİ VE HDP'YE KARADENİZ İLE İÇ ANADOLU FIRÇASI

Başkan Erdoğan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde düşük oy aldığını söyleyen Alkan, 7'li koalisyon ve HDP'ye de Karadeniz ile İç Anadolu'da örgütlenme yapılmasına dair yol haritası çizerken tepki de gösteriyor.

Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

İşte Alkan'ın o sözleri:

HDP'nin de içinde bulunduğu siyasi partilere ve demokratik güçlere önerimiz kendilerini gözden geçirmeleridir. Neden Karadeniz ve İç Anadolu'yu AKP-MHP'nin insafına bırakmışlar? Neden bu bölgelerde de güçlü bir örgütlenme yapılmıyor? Bu anlamda kendilerini gözden geçirmeliler.

AMACIMIZ ERDOĞAN'I DEVİRMEK
Öte yandan asıl amaçlarının Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak olmadığını itiraf eden Alkan, "Asıl mesele faşizmin sona ermesidir. Erdoğan 22 yıldır Kürt halkını soykırımdan geçirmek ve Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmek üzerinden bir siyaset yürütüyor. Bu yüzden halkımız Erdoğan'ın gitmesi için bir duruş sergileyerek oyunu kullanacaktır" dedi.

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