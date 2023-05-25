Kandil’den Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni destek mesajı: Erdoğan’ı devirmek için desteklemek zorundayız! İşte PKK elebaşlarının tarih tarih destek açıklamaları

İşte Alkan'ın o sözleri:

HDP'nin de içinde bulunduğu siyasi partilere ve demokratik güçlere önerimiz kendilerini gözden geçirmeleridir. Neden Karadeniz ve İç Anadolu'yu AKP-MHP'nin insafına bırakmışlar? Neden bu bölgelerde de güçlü bir örgütlenme yapılmıyor? Bu anlamda kendilerini gözden geçirmeliler.

AMACIMIZ ERDOĞAN'I DEVİRMEK

Öte yandan asıl amaçlarının Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak olmadığını itiraf eden Alkan, "Asıl mesele faşizmin sona ermesidir. Erdoğan 22 yıldır Kürt halkını soykırımdan geçirmek ve Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmek üzerinden bir siyaset yürütüyor. Bu yüzden halkımız Erdoğan'ın gitmesi için bir duruş sergileyerek oyunu kullanacaktır" dedi.