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    • 21.05.2023 17:03
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan İzmir'de depremzedelerin tahliye edilmesine tepki: Vicdana sığmaz!

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimlerinin ardından sonuçları hazmedemeyen CHP'li belediyeler depremzedelere zulme başladı. Önce Tekirdağ'da depremzedeleri konakladıkları yerden kapı dışarı eden CHP sonra da İzmir'de Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedeler tahliye edildi. Duruma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "14 Mayıs seçiminin ortaya çıkartmış olduğu ne yazık ki onlardaki hayal kırıklığıyla ve deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan desteği görerek 31 Mayıs'ta Uzundere'deki vatandaşlarımızın tahliyesine karar vermişler. Açıkçası bu vicdanlara sığan bir iş değildir. Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez. Bu bir zulümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesinden evvel emirde bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Depremzedelerin tahliyesine tepki: Vicdana sığmaz!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedelerin tahliyesi kararını eleştirdi.

    Hamza Dağ, Bayraklı Toplu Konut Alanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere ücretsiz ev vadettiğini hatırlattı.

    "CHP'li belediyelerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında depremzedelere yardımları kestiğini" söyleyen Dağ, belediyelerin zulme varan işlemlere imza attıklarını ileri sürdü.

    Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) İzmir depreminin ardından geçen 2,5 yılda rezerv alanda 5 bin konutu depremzedelere teslim ettiğini anlatan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise kendi binasını yıkmak dışında bir iş yapmadığını savundu. Dağ, şöyle konuştu:

    "İzmir Büyükşehir Belediyesi o dönemde çok reklam yaparak hem Hilton'u hem de Uzundere'de konutları depremde açtığını söylemişti. Hilton'da tahliye işlemini geçtiğimiz aylarda yaptı. Şimdi de 14 Mayıs seçiminin ortaya çıkartmış olduğu ne yazık ki onlardaki hayal kırıklığıyla ve deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan desteği görerek 31 Mayıs'ta Uzundere'deki vatandaşlarımızın tahliyesine karar vermişler. Açıkçası bu vicdanlara sığan bir iş değildir. Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez. Bu bir zulümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesinden evvel emirde bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz."

    "İNSANLARIMIZI MAĞDUR BIRAKMAYIZ"
    Uzundere'deki belediyeye ait konutların satılacağını öğrendiklerini, konutların TOKİ'nin depremzedelere sağladığı şartlarda verilebileceğini kaydeden Dağ, şöyle dedi:

    "Maliyetinin yüzde 50'sine, 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz şekilde oradaki depremzede kiracı kardeşlerimize verebilirler. Bunu yapamayacaklarsa, yapmayacaklarsa biz o insanlarımızı mağdur bırakacak değiliz ama bize zaman kazandırmaları gerekir. Onun için oradaki 31 Mayıs tarihini, 3-6 ay ileriye atmalarını ve bu süre zarfında da bizim oradaki insanlarımıza çözüm üretecek işler yapmamızı sağlamaları gerekiyor."

    "VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI GİDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
    CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

        "Seçim öncesi çok güzel ifadeler ortaya konulurken seçimde ortaya çıkan tabloyla vicdanlara sığmayan ve zulmeder noktasındaki bu işlemleri, bu ülkenin, milletimizin vicdanında kesinlikle onarılmaz yaralar ortaya çıkartmıştır ve bu onarılmaz yaralar sadece 28 Mayıs'ta değil, sonrasında da net bir şekilde sandığa da yansıyacaktır. Biz şunu net bir şekilde ifade ettik; büyük depremde mağdur olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. İnşallah 1 yıl içinde, 2 yıl içinde oradaki konutları hayata, topluma ve insanlarımıza kazandıracağız ve aynı zamanda da İzmir depreminde ağır hasarlı 5 bin konutu kazandırdığımız, gibi burada sıkıntı yaşayan diğer vatandaşlarımızın da sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz."

        NE OLMUŞTU?
        Seferihisar merkez üslü 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ya da ağır hasar gören binalarda kiracı olarak oturan depremzedelere Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Uzundere konutları olarak bilinen belediyeye ait bazı daireler, geçici süreyle tahsis edildi.

        TEKİRDAĞ'DAN SONRA ŞİMDİ DE İZMİR'DEKİ SKANDALA TEPKİ I VİDEO İZLE

        Geçen yıl geçici ikamet süresinin 1 yıl daha uzatılmasının ardından konutların satışı yönünde alınan karar sonrası depremzedelere konutların 31 Mayıs 2023'e kadar tahliye edilmesi gerektiği yönünde tebligat gönderildi.

        Dairelerde yaşayan bazı depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen tahliye tebligatına tepki göstererek oturdukları binanın önünde bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan depremzedelerden Şerife Koşar, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini bu evlere yerleştirirken TOKİ şartlarında, uygun koşullarla satma vaadinde de bulunduğunu, daha sonra böyle bir söz vermediklerini iddia ettiklerini söyledi.

        "TUNÇ SOYER CHP BELEDİYESİ BİZİ GÖZDEN ÇIKARDI"

        Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden Koşar, şöyle konuştu:

        "Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz. Çünkü başka şartlarda ev sahibi olmamız mümkün değil. En kötü kiralık evler 6 bin 500 - 7 bin 500 civarında, geçim zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum birçok arkadaşım aynı durumda."


        KENT KONSEYİNDEN 'ÇIKACAKSINIZ' BASKISI
        Depremzedelerden Sadullah Özdemir de deprem korkusunu unuttuklarını, bu kez evden çıkarılma korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtti.

        Oturdukları binaların ihaleyle satışa çıkarıldığını, 40'ının satıldığını anlatan Özdemir, "6 gün sonra bir ihale daha var ikinci bloğu satıyorlar. Kent Konseyini aradım, 'Çıkacaksınız' dediler. Çıkacak durumumuz yok, çıkmazsak ne olur diye sordum 'Polis ve zabıta eşliğinde gelip sizi çıkartacağız' dediler. Elimizden bir şey gelmiyor devlete sarılmaktan başka. Rezerv alandaki konutlardan bize de bir hak tanınırsa çalışır öderiz, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

            YENİ KONUT TAHSİSİ
            Öte yandan depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da konutların depremzedelere uygun koşullarda satılması için verdikleri önergelerin belediye meclisinde reddedildiğini söyledi.

            Tahliye kararının mağduriyetlere neden olduğunu aktaran Atmaca, "Bu insanlar bu süreçte nasıl ev bulacaklar, nasıl taşınacaklar? Bunu karşılayacak maddi imkanları da yok, dolayısıyla çok büyük bir mağduriyete sebep olmuş oluyor. Tekirdağ Belediyesi de benzer bir uygulama yaptı depremzede vatandaşlarımıza karşı. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için satışların durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

            Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzedelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu.

            Çankırı, şunları kaydetti:
            "Bugün iktidar koltuğuna çıkar meselesiyle yaklaşan bir partinin, yarın iktidarı kazanma ihtimali söz konusu olduğunda milletimizi mağdur bırakacağını üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, daha düne kadar depremzedelerimize ücretsiz ev vaat ediyorlardı. Bugün seçim sonrası yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi alsalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek."


            CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
            Öte yandan CHP fondaşı SÖZCÜ'nün manşetten depremzedelere hakaretler yağdırması sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edilmişti.

            NORMALDE AĞUSTOS AYINA KADAR KALACAKLARDI
            Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

            OTELLERE AFİŞ ASILDI
            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asılmıştı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

                DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
                Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı. Bir başka afetzede ise, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi.

                AFAD DEVREYE GİRDİ
                Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. AFAD'dan gönderilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarını tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

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