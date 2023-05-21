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    • 21.05.2023 18:01
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    Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu: ATA İttifakı resmen sona ermiştir

    Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi ve ATA İttifakı'nın dağıldığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    ATA ittifakı dağıldı!

    ATA İttifakı resmen dağıldı.

    Gelişmeyi, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu. Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ'ın ikinci tur için alacağı karara saydı duyduklarını belirten Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" şeklinde konuştu.

    Öte yandan Vecdet Öz, Adalet Partisi'nin GİK kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu ifade etmişti.



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