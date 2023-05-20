CHP enkaz altında kaldı! Tunç Soyer'in kapı dışarı ettiği depremzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, otelde konuk ettiği depremzedeleri seçim sonrası kapı dışarı etmesinin ardından bir skandal da İzmir'de yaşandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremimde evleri yıkıldığı için mülkiyeti kendisine ait konutlarda misafir ettiği Uzundere'deki depremzedelere, evleri 31 Mayıs 2023'e kadar boşaltmaları için tebligat gönderdi.
40 KONUT SATILDI
12 Mayıs'ta alınan karanın tebligatlarını seçimden sonra depremzede vatandaşların eline ulaşacağı şekilde hazırlanması dikkat çekti.
Daha önce de gönderdiği tebligatların ardından geri adım atarak süreyi bugüne kadar uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı büyük tepki çekti. Belediyenin, depremzedelerin kaldığı 224 konuttan 40'ını sattığı öğrenildi.