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    • 20.05.2023 08:52
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    • 20.05.2023 10:25
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    CHP enkaz altında kaldı! Tunç Soyer'in kapı dışarı ettiği depremzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı

    14 Mayıs'ta yaşadıkları seçim hezimetini bir türlü hazmedemeyen CHP yönetimi, hedefine depremzedeleri koydu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ağırladığı depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarmıştı. Bu karara tepkiler dinmeden bir skandal haber de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 224 depremzedeyi kaldıkları geçici konutlarından çıkarma kararı aldı. Skandal kararın ardından devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yeni konut tahsis edilmesi için yerel yetkililere talimat verdi.

    takvim.com.tr
    CHP enkaz altında kaldı!

    CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, otelde konuk ettiği depremzedeleri seçim sonrası kapı dışarı etmesinin ardından bir skandal da İzmir'de yaşandı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremimde evleri yıkıldığı için mülkiyeti kendisine ait konutlarda misafir ettiği Uzundere'deki depremzedelere, evleri 31 Mayıs 2023'e kadar boşaltmaları için tebligat gönderdi.

    40 KONUT SATILDI
    12 Mayıs'ta alınan karanın tebligatlarını seçimden sonra depremzede vatandaşların eline ulaşacağı şekilde hazırlanması dikkat çekti.

    Daha önce de gönderdiği tebligatların ardından geri adım atarak süreyi bugüne kadar uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı büyük tepki çekti. Belediyenin, depremzedelerin kaldığı 224 konuttan 40'ını sattığı öğrenildi.

        KAPI DIŞARI ETTİ
        CHP'li Başkan Tunç Soyer'in dışarı attığı depremzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzede ailelere, Erdoğan'ın talimatıyla yeni konut tahsis edilecek.

        AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Seçimde yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi kazansalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek" dedi.

        Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da, "Belediye meclisinde önerge vererek, 224 konutun, içindeki depremzede vatandaşlarımıza uygun koşullarda ve uzun vadede satışını talep ettik. Ancak, iki kez reddedildi" dedi.

            KANDIRILDIK
            Bir çocuk annesi depremzede Şerife Koşar (30), "Tunç Soyer, daha önce 'İsteyen olursa, içinde oturan vatandaşlarımıza konutları satacağız' demişti. Sonradan inkar etti" dedi.

            Sadullah Özdemir (37), "Gidecek yerimiz yok. Çadırda yaşayacağız. Soyer, gözlerimin içine bakarak bu daireleri uygun koşullarda bize satacağını söyledi. İnkar ediyor. Kandırıldık" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Haberler CHP enkaz altında kaldı! Tunç Soyer'in kapı dışarı ettiği depremzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı
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