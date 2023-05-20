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    • 20.05.2023 23:12
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    • 20.05.2023 23:31
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    Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş

    14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP, afet gölgesine adeta kin kustu. Yapılan yardımlar haram edildi, sosyal medyadan hakaretler yağdı. Yaşnan bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik buluşmasında söz alan depremzede genç Hacer Özgün yapılan çirkin saldırıları eleştirdi. Özgün, "Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtiyordu. Bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize oy için yardım etmiş, aşırı üzgünüm." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Onlar bize oy için yardım etmiş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. "28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı buluşmada Başkan Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." ifadesini kullandığı görüldü. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.



    DEPREMZEDE GENCİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI
    Program sırasında söz alan depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tan geldiğini aktaran Hacer Özgün, devlet ve millet olarak yanlarında oldukları için Erdoğan'a teşekkür etti. İlk kez oy kullandığını ve böyle bir lidere oy verdiği için gururlu, mutlu olduğunu söyleyen Özgün, oy kullanma sürecinden sonra, 15 Mayıs sabahı sosyal medya platformlarından depremzedelere hakaretler yapıldığını ifade etti.



    "ONLAR BİZE OY İÇİN YARDIM ETMİŞ"
    CHP'nin depremzedelere nefret kusmasını eleştiren Özgün, "Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtiyordu. Bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize oy için yardım
    etmiş, aşırı üzgünüm."     diye konuştu.



        "SİZ MİLLETİMİZİN YANINDASINIZ"
        Erdoğan gibi bir lidere oy verdiği ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatılacağını bildiği için çok gururlu hissettiğini aktaran Özgün, "Hiç kimse kötülüğe kapılmasın, deprem bölgelerindeki seçmenler de asıl kimi seçmeleri gerektiğini en güzel şekilde gösterdiler. 'Yardım yok.' demek doğru değildi. Bu acıyı, felaketi yaşayan insanlar seçtiysek, biz biliyoruz da gördük seçim günü. Herkes de 28 Mayıs günü tekrar görecek, buna eminim. Biliyorum ki siz milletimizin yanındasınız biz de bu hak davada sizin yanı başınızda olacağız." dedi.



        "KARDEŞLERİMİZE BÜTÜN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
        Başkan Erdoğan da Özgün'e teşekkür ederek, "Her şeyden önce bunlardan bir tanesi malum tutuklandı, sonra serbest bırakıldı fakat daha sonra itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Şundan bir defa emin olacaksınız; onlar isteseler de istemeseler de Erdoğan iş başında olduğu süre içinde biz AFAD'ımızla, her şeyimizle bu depremzede kardeşlerimize bütün desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz ve bunu mümkün olduğunca daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.



        NELER YAŞANMIŞTI?
        CHP fondaşı SÖZCÜ'nün manşetten depremzedelere hakaretler yağdırması sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edilmişti.

            NORMALDE AĞUSTOS AYINA KADAR KALACAKLARDI
            Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

            OTELLERE AFİŞ ASILDI
            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asılmıştı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

            ÖNCE TEKİRDAĞ SONRA DA İZMİR
            50 depremzedeyi geçici olarak barındıkları otellerden çıkartan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmir'de de benzer durum yaşandı.



            30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evin boşaltılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden karar çıktı. Depremin ardından bir konut dahi yapamayan, üstüne bir de belediye binası olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı büyük tepki topladı.



            SOSYAL MEDYADAN HAKARETLER YAĞDI
            CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.



                "3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"
                Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında " "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.


                CHP'Lİ BAŞKANI ENVER SALİH DİNÇER'İN EŞİNDEN HADSİZ PAYLAŞIM
                İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.



                "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YANLIŞ MİLLETİ KURTARMIŞ"
                Dinçer yaptığı paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" sakandal ifadelerini kullandı.



                REZİLLİK SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ
                CHP yandaşlarının deprezemedelere ilişkin vicdanları sızlatan tavrı sosyal medya üzerinden de devam etti. Bugün Malatya'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından CHP destekçileri, depremzedelere hakaret etmeye devam etti.

                O rezil paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

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                Onlar bize oy için yardım etmiş
                Haberler Güncel Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş
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