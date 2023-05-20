Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş

NORMALDE AĞUSTOS AYINA KADAR KALACAKLARDI

Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

OTELLERE AFİŞ ASILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asılmıştı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

ÖNCE TEKİRDAĞ SONRA DA İZMİR

50 depremzedeyi geçici olarak barındıkları otellerden çıkartan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmir'de de benzer durum yaşandı.