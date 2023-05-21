Depremzedelerden CHP'lilerin nefretine sert tepki: "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar"





Depreme Gaziantep'te yakalanan Ebru Avcı ise, "Bu yorumları yapanlara yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyorum. Bu yorumları yapanlar bunu düşündüler mi? Bu nankörlüğe hiç gerek yoktu. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Ama bizim çok kalbimizi kırdılar. Bu parti veya din, dil meselesi değildi. Bu insanlık meselesiydi. İnsan olarak onların bizim için düşündüklerini ben onlar için düşünmek istemiyorum. Bu yaşadıklarımız onların başına gelmesin dilerim" dedi.