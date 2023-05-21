Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2023 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 07:24
    ABONE OL

    Depremzedelerden CHP'lilerin nefretine sert tepki: "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar"

    14 Mayıs seçimlerini kaybeden CHP'lilerin linç, hakaret ve küfür kampanyası başlatmasına Konya'daki konutlarda misafir edilen depremzedeler tepki gösterdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremde ablası ile yeğenleri dahil birçok kişiyi kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Çakıcı, "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar. Gelmeden hemen önce bulunduğumuz bölgeye kahvaltılık bir kutu getirmişlerdi. Üzerinde CHP yazıyordu. İyi ki alıp yememişim. Yeseydim o ekmek şimdi kursağımda kalacaktı" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Depremzedelerden CHP’lilerin nefretine sert tepki!

    CHP'nin seçimleri kaybetmesinin ardından, Tekirdağ Belediyesi'nin misafir ettiği depremzedelerden otelleri boşaltmalarını istemesine, bazı CHP'li hesaplar ve trollerin de linç, hakaret ve küfür kampanyası başlatmasına Konya'daki konutlarda misafir edilen depremzedeler tepki gösterdi.



    'İYİ Kİ EKMEKLERİNİ YEMEDİM'
    Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremde ablası ile yeğenleri dahil birçok kişiyi kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Çakıcı (41), "Telefonumdaki rehberden 100'e yakın kişiyi depremde kaybettiğim için sildim. Depremde evimizden canımızı zor kurtardık. Devletimiz bize her zaman sahip çıktı. Seçimlerden sonra yapılan yorumlar çok zorumuza gitti. Devletimiz bizi zaten onlara muhtaç etmedi" dedi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedeleri kapı dışarı etmesine tepki gösteren Çakıcı, "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar. Gelmeden hemen önce bulunduğumuz bölgeye kahvaltılık bir kutu getirmişlerdi. Üzerinde CHP yazıyordu. İyi ki alıp yememişim. Yeseydim o ekmek şimdi kursağımda kalacaktı" diye konuştu.



        Depreme Gaziantep'te yakalanan Ebru Avcı ise, "Bu yorumları yapanlara yazıklar olsun. Diyecek söz bulamıyorum. Bu yorumları yapanlar bunu düşündüler mi? Bu nankörlüğe hiç gerek yoktu. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Ama bizim çok kalbimizi kırdılar. Bu parti veya din, dil meselesi değildi. Bu insanlık meselesiydi. İnsan olarak onların bizim için düşündüklerini ben onlar için düşünmek istemiyorum. Bu yaşadıklarımız onların başına gelmesin dilerim" dedi.



        Malatya'dan gelen Mahmut Seçen (26), "Seçim için bize denilen lafları hazmedemiyorum. 'Depremzedeler ölselerdi. Allah onları kahretsin' gibi laflar insanlığa yakışmayacak kelimelerdi. Bunları söyleyen CHP'li trolleri Allah'a havale ettik. Rabbim bu zihniyeti bizim başımıza getirmesin" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Milyonların geliri artıyor
        Haberler Güncel Depremzedelerden CHP'lilerin nefretine sert tepki: "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar"
            loading
            SON DAKİKA