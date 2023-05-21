Depremzedelerden CHP'lilerin nefretine sert tepki: "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar"

CHP'nin seçimleri kaybetmesinin ardından, Tekirdağ Belediyesi'nin misafir ettiği depremzedelerden otelleri boşaltmalarını istemesine, bazı CHP'li hesaplar ve trollerin de linç, hakaret ve küfür kampanyası başlatmasına Konya'daki konutlarda misafir edilen depremzedeler tepki gösterdi.
'İYİ Kİ EKMEKLERİNİ YEMEDİM'
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremde ablası ile yeğenleri dahil birçok kişiyi kaybeden 6 çocuk babası Mehmet Çakıcı (41), "Telefonumdaki rehberden 100'e yakın kişiyi depremde kaybettiğim için sildim. Depremde evimizden canımızı zor kurtardık. Devletimiz bize her zaman sahip çıktı. Seçimlerden sonra yapılan yorumlar çok zorumuza gitti. Devletimiz bizi zaten onlara muhtaç etmedi" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedeleri kapı dışarı etmesine tepki gösteren Çakıcı, "Demek ki yapılan yardımları da sırf menfaat için yapmışlar. Gelmeden hemen önce bulunduğumuz bölgeye kahvaltılık bir kutu getirmişlerdi. Üzerinde CHP yazıyordu. İyi ki alıp yememişim. Yeseydim o ekmek şimdi kursağımda kalacaktı" diye konuştu.