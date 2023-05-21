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    • 21.05.2023 17:05
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    CHP'li Tanju Özcan ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu arasında Nazi kavgası! "Bu kafanın yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi"

    14 Mayıs'taki milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti yaklaşık 40 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı. Adaylık süreci ve seçim sonrası yaşanan kavgalara şimdi de sığınmacılar üzerinden başlatılan yeni bir tartışma eklendi. CHP'nin nefret söylemleri ve uygulamalarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı paylaşıma tepki gösteren koalisyon ortağı DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medyadan Özcan'a Nazi benzetmesi yaptı. Yeneroğlu, "Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!" dedi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonda Nazi kavgası!

    Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa açıp teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.

    37 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA
    14 Mayıs'taki seçim sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti yaklaşık 40 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.

    CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.

        DEVA 14 vekil ile en çok koltuk kazanan parti olurken, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkardı. Demokrat Parti ise CHP listeleri sayesinde 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

        SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR
        Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.

        Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.

            SADULLAH ERGİN'E MECLİS VİZESİ
            Adı FETÖ ile sık sık anılan DEVA Partili Sadullah Ergin'e de listesinde yer açan CHP, haftalarca partililerinden büyük tepki görmüştü.

            Ankara 1'inci bölge 4'üncü sıradan aday gösterilerek CHP seçmenine dayatılan Ergin, Meclis'e girmeyi başardı.

            UYUYAMIYORUM..DELİRMEK ÜZEREYİM…
            Koalisyon içinde yaşanan adaylık krizi seçim sonrası yerini göç sorunu üzerinden yeni tartışmalara bıraktı. CHP'nin nefret söylemleri ve uygulamalarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan partisinin terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ortaklığı gizlemek için kendine terör kılıfı uydurdu. Özcan, "Uyuyamıyorum..delirmek üzereyim…13 milyon sığınmacı demek, 10 yıl sonra 20 milyon terörist demek! Çoluğumuza çocuğumuza,esnafımıza bıçak çekip gasp ettiklerinde bu paylaşımlarımı hatırlarsınız umarım! Ama geç kalacağız o zaman! Artık bu seçim seçim olmaktan çıktı! Sığınmacı sever RTE mi, gitsin diyenler mi arasında referandun mu…ne olur dikkatli oy kullan kardeşim!" dedi.

                KOALİSYON ORTAĞI BOMBALADI: BU NAZİ KAFASININ YERİ YA AKIL HASTANESİ YA DA CEZAEVİ
                Özcan'ın ifadelerine sosyal medyadan cevap veren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!" diyerek Özcan'a Nazi benzetmesi yaptı.


                DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİR
                Özcan'ın delirdiği için görevini yapamayacağını belirten Yeneroğlu, "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir. Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

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                Sonunda sizi İstanbul’da görebildik
                Haberler Güncel CHP'li Tanju Özcan ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu arasında Nazi kavgası! "Bu kafanın yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi"
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