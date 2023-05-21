CHP'li Tanju Özcan ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu arasında Nazi kavgası! "Bu kafanın yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi"



DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİR

Özcan'ın delirdiği için görevini yapamayacağını belirten Yeneroğlu, "Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir. Her şartta TCK 216'dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir." ifadelerini kullandı.