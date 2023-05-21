CHP'li Tanju Özcan ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu arasında Nazi kavgası! "Bu kafanın yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi"

Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa açıp teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.
37 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA
14 Mayıs'taki seçim sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti yaklaşık 40 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.
CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.