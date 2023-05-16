CHP'nin yayın organı Sözcü hem TOGG'u hem depremzedeleri hedef aldı!

"Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine TOGG nutuğu atan Erdoğan'ı tercih etti."

Sözcü'nün en büyük skandalı ise depremzedeler üzerinden oldu.

Deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarı göstermesini hazmedemeyen Sözcü, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş... Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş..." ifadeleriyle rezilliğini sürdürdü.

FONDAŞLARI İSMAİL KÜÇÜKKAYA BİLE KALDIRAMADI

Sözcü'nün bu rezilliğini fondaşları İsmail Küçükkaya bile kaldıramadı.

Sözcü'nün manşetini çarpıcı olduğunu öne süren CHP yandaşı Küçükkaya depremzedeler için kullanılan ifadeyi ise yakışıksız buldu. Küçükkaya, "Çarpıcı bir manşet atmışlar. Bir eksiği var bence ben olsam tamamlardım, Bir de itirazım var efendim. Depremzedelerle ilgili. Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim; 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş' bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım" dedi.