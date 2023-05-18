Seçim sonrası depremzedelere kin kusan CHP'lilere sert tepki: "Kalp yokmuş işte sizde! Bu halk yaptığınızı unutur mu?"

Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkarıyor.
Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti. Olayın medyaya yansıması üzerine oteli 21 Mayıs'ta boşaltmaları istenen depremzedelere bu sefer 1 Haziran'a kadar süre tanındı. Tekirdağ'da CHP'li belediye tarafından sokağa atılan depremzedeler konuştu.
"BİZ MÜLTECİ MİYİZ "
Kahramanmaraş'lı depremzede İsmail Güldağ, "Bizi buraya devlet gönderdi. Otelle anlaşmış. Pazar günü çıkarılacakken AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı geldi. Vali'yle konuşarak bizim 1 Haziran 'a kadar kalabileceğimizi söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bize bakamıyorsa, bizi devlete teslim etsin. Al kardeşim ben bakamıyorum. Biz burada mülteci miyiz ya. Yoksa pasaportla mı çalışıyoruz. Biz Türk vatandaşıyız" dedi.