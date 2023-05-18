Seçim sonrası depremzedelere kin kusan CHP'lilere sert tepki: "Kalp yokmuş işte sizde! Bu halk yaptığınızı unutur mu?"





SEÇİMDEN 2 GÜN SONRA BUNLARI YAPMALARI BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bu kararın seçimden kaynaklı olduğunu dile getiren Taşçı, "Düşündük. Bu neden olabilir diye. Seçimden 2 gün sonra bunu yapmaları bize böyle düşündürttü. Hiç olay çıkarmadık. Hiçbir sıkıntı çıkarmadık. Seçimden 2 gün sonra bunları yapmaları bizi çok üzdü. Çok incindim. Çoluk çocuk, okula gidiyorlar hepsi" dedi.

SOSYAL MEDYA'DA ÇIKINCA UZATTILAR

Pazar günü olan çıkış tarihlerinin 1 Haziran'a uzatılmasında sosyal medyanın etkisinin olduğunu dile getiren Taşçı, "Sosyal medyaya yansıdığı için uzattılar yoksa direkt Pazar günü çıkacaksınız demişlerdi. Çantalar atmışlar. Yiyecek malzeme getirmişler. Biz aç insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.