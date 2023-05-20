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    • 20.05.2023 16:03
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    Başkan Erdoğan'ı karşılayan depremzedelerden CHP'ye sert tepki: "Namerdin suyu bulanık akar böylesine muhtaç etme bizi"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gitti. Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ın karşılandığı anları Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanımız deprem bölgesi Adıyaman’da bu sözlerle karşılandı. “İşte böylesine muhtaç etme bizi…"" sözleriyle paylaştı.

    takvim.com.tr
    Depremzedelerden CHP’ye sert tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul'dan deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gitti.

    DEPREMZEDELERDEN CHP'YE SERT TEPKİ | VİDEO İZLE


    DEPREMZEDELER BAŞKAN ERDOĞAN'I BÖYLE KARŞILADILAR


    Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ın karşılandığı anları Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanımız deprem bölgesi Adıyaman'da bu sözlerle karşılandı. "İşte böylesine muhtaç etme bizi…"" sözleriyle paylaştı.

    TAYYİP BABA
    Cesur'un paylaştığı videoda depremzedelerin, "Tayyip baba" diyerek Başkan Erdoğan'ı karşıladığı görüldü.

        NAMERDİN SUYU BULANIK AKAR BÖYLESİNE MUHTAÇ EYLEME BİZİ
        CHP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrası kendilerine yaptıklarına karşı Başkan Erdoğan'a destek veren depremzedeler, "Namerdin suyu bulanık akar. Aktığı yerleri sel olur yıkar. İyilik etmeden başına kakar. İşte böylesine muhtaç eyleme bizi." pankartı açtı.



        Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret edecek.

        Erdoğan, daha sonra 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek. Son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği şehirde bir kez daha depremzedelerle bir araya gelecek.

        Her iki ildeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili incelemelerde de bulunacak Erdoğan, yarın ise depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.

        DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILIYOR
        Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

            Hastane yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

            Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi. Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı karşılayan depremzedelerden CHP'ye sert tepki: "Namerdin suyu bulanık akar böylesine muhtaç etme bizi"
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