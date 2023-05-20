Başkan Erdoğan'ı karşılayan depremzedelerden CHP'ye sert tepki: "Namerdin suyu bulanık akar böylesine muhtaç etme bizi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul'dan deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gitti.
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DEPREMZEDELER BAŞKAN ERDOĞAN'I BÖYLE KARŞILADILAR
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ın karşılandığı anları Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanımız deprem bölgesi Adıyaman'da bu sözlerle karşılandı. "İşte böylesine muhtaç etme bizi…"" sözleriyle paylaştı.
TAYYİP BABA
Cesur'un paylaştığı videoda depremzedelerin, "Tayyip baba" diyerek Başkan Erdoğan'ı karşıladığı görüldü.