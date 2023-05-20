Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde kendisine büyük bir destek veren deprem bölgesindeki ziyaretlerine Cumhur İttifakı ile birlikte devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Depremden 2 gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerimiz oldu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler.
Dikkat çeken pankart: Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız
"DEPREM ŞEHİRLERİNİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk. Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu. İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak. Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık. Kalıcı barınma çalışmalarıyla ilgili kendimize hedef koyduk. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız. Hemen kolları sıvadık. Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık.
Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık. Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı.
YOLLAR HARİÇ 70 BİN KATILIM VAR
Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz.
Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum.
14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Yaşadığı acı kayıplara rağmen sandığa giden Kahramanmaraş'ın 'Edeler'ine yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Meclis'te 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta sandığa gideceğine ve tercihini bizden yana yapacağına inanıyorum.