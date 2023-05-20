Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar



"NELER YAPTIĞIMIZIN ŞAHİDİ SİZLERSİNİZ"

Depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. 'Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz' diyor bay bay Kemal. Kim bu Selo? Terörist. 51 kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan terörist. Erdoğan kardeşiniz devam ederse adalet ne derse o olur. Onun dışında bir şey olamaz. Küresel emperyalistlerin ülkemize yönelik sinsi oyunlarının figüranlığına hevesle koşanlar deprem şehirlerimizin geleceğe umutla sarılışını kabullenmediler. Hiçbir depremzedemizi bunların insafına bırakacak değiliz. Şartlar ne olursa olsun biz devletimizle, AFAD'ımızla, tüm depremzedelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Neler yaptığımızın şahidi sizlersiniz. Biz eser ve hizmeti yaparken kimsenin kökekine meşrebine bakmayız. Van'da deprem oldu. Oradaki oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. İzmir'de deprem oldu. Orada oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. Eskisinin yerine yenisini inşa ettik.



CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni maskeler hazırlamış, Bay Bay Kemal PKK ile kol kola. Tefeciler onu destekleyen operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor.

"28 MAYIS'TA BAYRAĞI YERDE BIRAKAMAYACAĞIZ"

Biz bu seçimlerde milletimize Türkiye Yüzyılı'nı vaat ettik. Bu vizyonu ülkemize kazandırdığımız güçlü eserler üzerine bina ettik. Her alanda sağlam temeller attık. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini giderirken gözümüz hep 2023'teydi. İşte bugün o gündür. Bugün hayallerimizi hayata geçirmek için ilk adımı atam günüdür. Bugün evlatlarımıza bırakacağımız güçlü ve müreffeh Türkiye günüdür. 28 Mayıs'ta bunu yarıda bırakmayıp tamama erdireceğiz. 28 Mayıs'ta bayrağı yerde bırakamayacağız. Kandil'dekilerin paçavraları var. Onların uzantıları da aynı. Onlar kendi odalarına bayrağımızı asmayacak kadar ihanet içindeler.