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    • 20.05.2023 22:19
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    Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili yalanlarına tepki gösteren Erdoğan, "Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclis'e giren en genç 5 milletvekilinin 4'ünün partimizden olması bunun ispatıdır. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi." dedi. 7'li koalisyondaki oy oranı düşük olan partilere vekil hediye eden Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığından emekli olduğunu belirten Erdoğan, "Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. "28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı buluşmada Başkan Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." ifadesini kullandığı görüldü. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için ham ediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin.

    Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Geçmişte millete hayrı dokunmamış kişilerin, sizleri kendi dipsiz karanlıklarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Ziya Paşa'nın 'Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' beyiti var. Biz gençlerimize güvendik, her alanda yollarını açmanın gayreti içinde olduk.


    "GENÇLERİMİZE GÜNCENDİK, İNANDIK"
    Birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Bunlar niye yapmadı? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' dediler. Gençlerimize güvendik, inandık. İnandığımız için de onlarlar yolları yürüdük yürüyoruz da.

    28. dönemde Meclis'te giren en genç 5 vekilden 4'ünün bizden olması bunun ispatı. Meclis'te 30 yaş altı en çok vekil olan yaş ortalaması en düşük olan parti biziz. Gençlik kolları başkanımı İzmir'de aday göstererek, bu konuda kurumsal tavrımızı ortaya koyduk. CHP genel başkanı böyle bir adım atmadı, atamaz. Niye? Yürek ister yürek.


    Zihinsel devrimi gerçekleştirmedikçe böyle bir adım atamazsınız. Burası düne kadar Rami Kışlası'ydı. Burası sonra Rami gıda çarşısı oldu. Ben gıda çarşısında çalıştım. Halini bilirim buranın. Daha sonra buranın farklı bölgelere taşınma süreci oldu. Kültür Turizm Bakanımla burayı konuştuk. Sağolusun işi ele aldı. Mezbelelik olan bu yeri şuanda olduğu hale getirdi. Türkiye'nin, eski Türkiye ve bugünkü Türkiye olarak mukayesesini yapabilmek için eski Türkiye'yi bilmeniz lazım. Ben eski Türkiye'yi biliyorum. İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım.

        İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan başkanınız kurtardı. Sizin tamamınıza yakınınız eski Haliç'i bilmez. Kokusundan geçilmezdi. Balık falan yaşayamıyordu. Öyle bir hal vardı orada. O zaman belediye başkanı olarak, pis suyu Alibeyköy'deki taş ocağına aktardık. Yine bir tülbent gibi pisliği tülbentin üzerinde bırakarak suyunu geri Haliç'e gönderdik. O çamur tabaka taş ocağında kaldı. Orada oyun parkı yaptık. Haliç'in pis kokusundan çevreyi kurtardık. Boğaz'ın suyunu tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç Kongre Merkezi mezbahaneydi. Orada bağırsakcılar vardı. Orası rezaletti. Adımı attık, benden sonra da Kadir Bey yeni haline getirdi. Sizin İstanbul'da böyle bir eseriniz var mı? CHP'lilere sorun. Ya siz ne yaptınız? Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su getirdik. CHP'yi 3 şeyle tanımlarım. Çöp, çukur, çamur. Çöp dağlarını kaldırdık, susuzluğunu giderdik. 50 bin doğalgazlı ev vardı. Ben görevi bıraktığımda 1 milyon 200 bin eve doğalgaz getirdik.

        HESAP UZMANLIĞINDAN EMEKLİ OLMUŞTU, GELİN SİYASETTEN DE EMEKLİ EDELİM
        Seçilme ihtimali olmayan yerlerden aday gösterdi. Niye? Çünkü gençlere güvenmiyor. Bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakip olarak görüyor. Gençlerimizin karar mekanizmalarında olmasında tahammül edemeyenlere en iyi cevabı 28 Mayıs'ta vereceğinize inanıyorum. 28 Mayıs'ta bu cevabı verirseniz, ertesi gün 29 Mayıs.




        İlk defa oy kullanan 5 milyon genci yok sayan zat toplam oyları 1'i bile bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti. Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. Gençlerimizin sandıkta bunun hesabını soracağına inanıyorum.

            CHP'NİN DEPREMZEDE NEFRETİNE SERT TEPKİ
            Bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya kalkıyorsun, otellerden onları kovuyorsunuz.

            Nasip olursa, bu hafta sonu zaten 4 vilayetimize, ardından Salı günü yine 2 vilayetimize daha gitmek suretiyle 6 deprem şehrimizi Devlet Bey ile birlikte ziyaret edeceğiz. Sıkıntıları hep birlikte giderelim istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim canımız ciğerimiz biz buralarda yok bize az oy çıktı. Yok şöyle oldu böyle oldu diyemeyiz.

            "'ÖNDEYİZ, KILIÇDAROĞLU KAZANDI' GİBİ SÖZLERLE HALKI ALDATMAYA ÇALIŞTILAR"
            Millet İttifakı her şeyi kendi lehine çevirebilmek için 'ne gibi yanlış yöntemlere başvurabiliriz' üzerine oynadı. 'Öndeyiz, Kılıçdaroğlu kazandı' gibi sözlerle halkı aldatmaya ve kendi tabanlara tatmin etmeye çalıştılar. Sonra biz 5 puan önde bitirdik. Yarım puan daha alsaydık, o akşam işi bitiriyorduk. 2 milyon 600 bin farkla biz öndeyiz. Biz bunu da yeterli bulmuyoruz. 2. turda büyük bir gayret ortaya koyacaksınız. Marmara Üniversiteli olarak çok daha gayretli olalım ve haftaya zaferle çıkalım.

            KILIÇDAROĞLU'NA BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ: ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞÖRTÜYLE İLGİLİ YAPTIĞINIZ BAŞVURULAR VAR
            Bu sıkıntıyı ben ailede yaşadım. Benim iki kızım imam hatip öğrencisiydi. Düşünün, imam hatip öğrencisi olduğu halde başörtülü okuma şansları yoktu. Mecburen kızlarımdan birini oradan olarak, benim bir sınıf arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek durumdan kaldım. 'Gönderim mi ne yaparsın' dedim? 'Endişe etme' dedi. Trabzon'a gönderdim ve orada bitirdi. İmam hatipte başörtülü okumanın yasak olduğu bir dönem. Ben de bunları kaldırdığımım için mutluyum. Ama Bay Bay Kemal yalan üzerine yalan söylüyor. Bir tane kızı alıyor karşısına bir CHP rozeti takıyor ondan sonra başörtüsüne karşı olmadığını söylüyor. Sizin Anayasa Mahkemesi'ne başörtüyle ilgili yaptığınız başvurular var. Biz sizin karakterinizi A'den Z'ye biliyoruz. Bu millet sizin ne olduğunuzu biliyor. 28 Mayıs'ta Bay Bay Kemal yapalım.

            "BEN GENÇLERİMİZİN GÖZLERİNDE 'BİZ HAZIRIZ'I OKUYORUM"
            Siyasette şuan bulunanlar veya Bay Bay Kemal'in siyasete gençlik kollarında gelme durumu yok. Ben gençlik kollarından itibaren siyasetin içinden geldim. Siyasette 40 yılı aşkın dönemim var. İstanbul'da gençlik kolları başkanlığı yaptım. Oradan itibaren bugünlere geldik. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve ondan sonraki süreç ve yaşadığımız sıkıntılar, bütün bunlarla beraber belediye başkanlığı sürecim, cezaevine giriş ve çıktıktan sonra AK Parti'yi kuruş. AK Parti'yi kurduktan 16 ay sonra biz tek başımıza iktidar olduk. Yüzde 34 gibi bir oyla parlamentoda birinci parti olduk. Onunla kalmadık, Türkiye'nin yeniden dönüşümüne bu gücümüzle yol verdik. Bu AK Parti'nin çok çok güçlü gelişini doğurdu. Bu güçlü geliş, Milli Selamet Partisi'ndeki gençli dinamizmine dayanıyordu. AK Parti ise çok farklı bir performans ortaya koydu. AK Parti ile Türkiye'de yeni bir değişim ve dönüşüm başladı. Bu kadar kısa zamanda buralara tırmanmış olmak çok önemli. Maalesef bize ihanet edenler de oldu. Bırakıp gidenler de oldu. Bizimle yol arkadaşlığını sürdürenler de oldu. Onlarla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bütün mesele 28'ini 29'a bağlamak. İstanbul'dan şunu beklerim. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümüdür. İstanbul farklı fethe çıkmaya hazır mı? Ben gençlerimizin gözlerinde 'biz hazırız'ı okuyorum.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

            Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

            Erdoğan, paylaşımında buluşmaya dair videoya da yer verdi. Videoda, gençlerin yüzlerindeki gülücüğün kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "Herhalde müjdeler veriyorsunuz değil mi?" diye sordu.

                Videoda, CHP'li dedesini AK Partili olmaya ikna eden gencin yanı sıra soru soran, gündeme dair yorum yapan ve heyecanla kurduğu cümlelerin tebessüm oluşturduğu bazı gençler de yer aldı.

                Ayrıca, genç bir kızın, vefat eden dedesinin koleksiyonundaki, üzerinde 1981 yılında kapatılan Milli Selamet Partisi amblemi bulunan çay bardağını Başkan Erdoğan'a hediye ettiği görüldü.

                Kahramanmaraşlı depremzede bir kızın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yapılan hakaretlerin ve oy için bölgede bulunanların kendisini üzdüğünü söylediği anlar da videoda yer aldı.

                "28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı videoda, Başkan Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." ifadesini kullandığı görüldü.

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