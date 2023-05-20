Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NA BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ: ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞÖRTÜYLE İLGİLİ YAPTIĞINIZ BAŞVURULAR VAR

Bu sıkıntıyı ben ailede yaşadım. Benim iki kızım imam hatip öğrencisiydi. Düşünün, imam hatip öğrencisi olduğu halde başörtülü okuma şansları yoktu. Mecburen kızlarımdan birini oradan olarak, benim bir sınıf arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek durumdan kaldım. 'Gönderim mi ne yaparsın' dedim? 'Endişe etme' dedi. Trabzon'a gönderdim ve orada bitirdi. İmam hatipte başörtülü okumanın yasak olduğu bir dönem. Ben de bunları kaldırdığımım için mutluyum. Ama Bay Bay Kemal yalan üzerine yalan söylüyor. Bir tane kızı alıyor karşısına bir CHP rozeti takıyor ondan sonra başörtüsüne karşı olmadığını söylüyor. Sizin Anayasa Mahkemesi'ne başörtüyle ilgili yaptığınız başvurular var. Biz sizin karakterinizi A'den Z'ye biliyoruz. Bu millet sizin ne olduğunuzu biliyor. 28 Mayıs'ta Bay Bay Kemal yapalım.

"BEN GENÇLERİMİZİN GÖZLERİNDE 'BİZ HAZIRIZ'I OKUYORUM"

Siyasette şuan bulunanlar veya Bay Bay Kemal'in siyasete gençlik kollarında gelme durumu yok. Ben gençlik kollarından itibaren siyasetin içinden geldim. Siyasette 40 yılı aşkın dönemim var. İstanbul'da gençlik kolları başkanlığı yaptım. Oradan itibaren bugünlere geldik. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve ondan sonraki süreç ve yaşadığımız sıkıntılar, bütün bunlarla beraber belediye başkanlığı sürecim, cezaevine giriş ve çıktıktan sonra AK Parti'yi kuruş. AK Parti'yi kurduktan 16 ay sonra biz tek başımıza iktidar olduk. Yüzde 34 gibi bir oyla parlamentoda birinci parti olduk. Onunla kalmadık, Türkiye'nin yeniden dönüşümüne bu gücümüzle yol verdik. Bu AK Parti'nin çok çok güçlü gelişini doğurdu. Bu güçlü geliş, Milli Selamet Partisi'ndeki gençli dinamizmine dayanıyordu. AK Parti ise çok farklı bir performans ortaya koydu. AK Parti ile Türkiye'de yeni bir değişim ve dönüşüm başladı. Bu kadar kısa zamanda buralara tırmanmış olmak çok önemli. Maalesef bize ihanet edenler de oldu. Bırakıp gidenler de oldu. Bizimle yol arkadaşlığını sürdürenler de oldu. Onlarla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bütün mesele 28'ini 29'a bağlamak. İstanbul'dan şunu beklerim. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümüdür. İstanbul farklı fethe çıkmaya hazır mı? Ben gençlerimizin gözlerinde 'biz hazırız'ı okuyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik.



Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/V00Ddhjezf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2023

Erdoğan, paylaşımında buluşmaya dair videoya da yer verdi. Videoda, gençlerin yüzlerindeki gülücüğün kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "Herhalde müjdeler veriyorsunuz değil mi?" diye sordu.