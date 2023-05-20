Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. "28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı buluşmada Başkan Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." ifadesini kullandığı görüldü. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için ham ediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin.
Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Geçmişte millete hayrı dokunmamış kişilerin, sizleri kendi dipsiz karanlıklarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Ziya Paşa'nın 'Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' beyiti var. Biz gençlerimize güvendik, her alanda yollarını açmanın gayreti içinde olduk.
"GENÇLERİMİZE GÜNCENDİK, İNANDIK"
Birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Bunlar niye yapmadı? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' dediler. Gençlerimize güvendik, inandık. İnandığımız için de onlarlar yolları yürüdük yürüyoruz da.
28. dönemde Meclis'te giren en genç 5 vekilden 4'ünün bizden olması bunun ispatı. Meclis'te 30 yaş altı en çok vekil olan yaş ortalaması en düşük olan parti biziz. Gençlik kolları başkanımı İzmir'de aday göstererek, bu konuda kurumsal tavrımızı ortaya koyduk. CHP genel başkanı böyle bir adım atmadı, atamaz. Niye? Yürek ister yürek.
Zihinsel devrimi gerçekleştirmedikçe böyle bir adım atamazsınız. Burası düne kadar Rami Kışlası'ydı. Burası sonra Rami gıda çarşısı oldu. Ben gıda çarşısında çalıştım. Halini bilirim buranın. Daha sonra buranın farklı bölgelere taşınma süreci oldu. Kültür Turizm Bakanımla burayı konuştuk. Sağolusun işi ele aldı. Mezbelelik olan bu yeri şuanda olduğu hale getirdi. Türkiye'nin, eski Türkiye ve bugünkü Türkiye olarak mukayesesini yapabilmek için eski Türkiye'yi bilmeniz lazım. Ben eski Türkiye'yi biliyorum. İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım.