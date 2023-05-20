Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı"

İmam Şafii'nin, ''Hakla batılı nasıl ayırırız?' diye sorduklarında, 'Batılın oklarına bakın, o size hakkı gösterecektir." dediğini kaydeden genç kız, "Ben de bu sözden çok etkilendim. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi 'Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor.' diyor. Eğer onlar bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Asım'ın nesli olarak bize inanın. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.