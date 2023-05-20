Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı.
"70 YAŞINDAKİ FANATİK CHP'Lİ DEDEM SİZE OY KULLANDI" | VİDEO İZLE
FANATİK CHP'Lİ DEDEM DE İLK DEFA SİZİN İÇİN OY KULLANDI
Bursa'dan programa katılan 18 yaşındaki Elif isimli genç de ilk oyunu kullandığını kaydederek "Dedem 70 yaşında fanatik CHP'li. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedemi 'Bizim tarafa geç.' diye ikna ettim. Dedem de ilk defa sizin için oy kullandı.'' dedi.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, genç kızdan, dedesine selam söylemesini istedi.