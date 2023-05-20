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    Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı. Bursa'dan programa katılan 18 yaşındaki Elif isimli genç de ilk oyunu kullandığını kaydederek "Dedem 70 yaşında fanatik CHP'li. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedemi 'Bizim tarafa geç.' diye ikna ettim. Dedem de ilk defa sizin için oy kullandı.'' dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    70 yaşındaki fanatik CHP’li dedem size oy kullandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı.




    "70 YAŞINDAKİ FANATİK CHP'Lİ DEDEM SİZE OY KULLANDI" | VİDEO İZLE


    FANATİK CHP'Lİ DEDEM DE İLK DEFA SİZİN İÇİN OY KULLANDI




    Bursa'dan programa katılan 18 yaşındaki Elif isimli genç de ilk oyunu kullandığını kaydederek "Dedem 70 yaşında fanatik CHP'li. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedemi 'Bizim tarafa geç.' diye ikna ettim. Dedem de ilk defa sizin için oy kullandı.'' dedi.

    Bunun üzerine Başkan Erdoğan, genç kızdan, dedesine selam söylemesini istedi.

        İmam Şafii'nin, ''Hakla batılı nasıl ayırırız?' diye sorduklarında, 'Batılın oklarına bakın, o size hakkı gösterecektir." dediğini kaydeden genç kız, "Ben de bu sözden çok etkilendim. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi 'Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor.' diyor. Eğer onlar bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Asım'ın nesli olarak bize inanın. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

        Başkan Erdoğan, bunun üzerine "Rabb'im, bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı"
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