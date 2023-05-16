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    • 17.05.2023 03:07
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    CHP’li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu: Atatürk yanlış milleti kurtarmış

    Seçim sonuçlarını hazmedemeyip Cumhur İttfakı seçmenlerine kin kusan CHP zihniyeti ortaya çıkmaya devam ediyor. Çine Belediyesinin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Dinçer'in, “Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış” şeklindeki hadsiz paylaşımı sosyal medya kullancıları tarafından büyük tepki aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li başkanın eşinden hadsiz paylaşım!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attığı, TBMM'de de Cumhur ittifakının üstün olduğu tablo CHP'li kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.



    CHP'Lİ BAŞKANI ENVER SALİH DİNÇER'İN EŞİNDEN HADSİZ PAYLAŞIM
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.



    "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YANLIŞ MİLLETİ KURTARMIŞ"
    Dinçer yaptığı paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" sakandal ifadelerini kullandı.



        TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ
        Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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