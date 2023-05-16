CHP’li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu: Atatürk yanlış milleti kurtarmış

Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attığı, TBMM'de de Cumhur ittifakının üstün olduğu tablo CHP'li kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.
CHP'Lİ BAŞKANI ENVER SALİH DİNÇER'İN EŞİNDEN HADSİZ PAYLAŞIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.
"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YANLIŞ MİLLETİ KURTARMIŞ"
Dinçer yaptığı paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" sakandal ifadelerini kullandı.