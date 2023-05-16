CHP’li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu: Atatürk yanlış milleti kurtarmış





"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YANLIŞ MİLLETİ KURTARMIŞ"

Dinçer yaptığı paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" sakandal ifadelerini kullandı.