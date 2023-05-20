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Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar
20.05.2023 22:19

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"Başkan Erdoğan'a oy...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili yalanlarına tepki gösteren Erdoğan, "Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclis'e giren en genç 5 milletvekilinin 4'ünün partimizden olması bunun ispatıdır. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi." dedi. 7'li koalisyondaki oy oranı düşük olan partilere vekil hediye eden Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığından emekli olduğunu belirten Erdoğan, "Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim." ifadelerini kullandı.

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