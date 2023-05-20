CHP medyasının iftirası çürütüldü! AA ve YSK verileri örtüştü

Türkiye genelindeki tüm sandıklardan çıkan sonuçlara ilişkin ıslak imzalı tutanaklar, mobil uygulamaya yüklendikten sonra Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile dijitalleştirildi. Bu veriler AA Seçim Takip Merkezi'nde görevli 300 çalışan tarafından kontrol edildi.

Abonelerin daha sağlıklı ve dengeli verilere ulaşması için kontrol edilip teyit alınmış veriler, yayın yasağının kalkması ve sandıkların belli bir yüzdesinin açılması beklenerek servis edildi.