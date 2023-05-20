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    • 20.05.2023 16:42
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    CHP medyasının iftirası çürütüldü! AA ve YSK verileri örtüştü

    Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 2 bin 500 personeliyle sandık başlarından topladığı verilerle ulaştığı sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yüzde yüze yakın oranda örtüştü. Seçim günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın oy sayım süreci devam ederken AA üzerinden yaptığı algı operasyonu bu verilerle boşa çıkmış oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP medyasının iftirası çürütüldü! Veriler örtüştü

    Anadolu Ajansı yönetimi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının en sağlıklı biçimde toplanması ve abonelere ulaştırılması için 2022'nin Şubat ayından itibaren çalışmalara başladı.

    AA'DAN SEÇİM İÇİN ÖZEL MOBİL YAZILIM
    Genel Müdürlük'te Seçim Takip Merkezi oluşturan AA, çalışanlarının ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarını çekip merkeze ulaştırması için özel bir mobil yazılım hazırladı.

    2500 PERSONEL ÇALIŞTI
    Seçim günü AA'nın kadrolu, yarı zamanlı ve serbest habercileri ile destek hizmetleri dahil 2 bin 500 çalışanı ve anlaşmalı şirket personeli, görevlendirildikleri okullarda sandık sonuç tutanaklarının görsellerini toplayarak, AA yazılım ekibi tarafından üretilen mobil uygulamaya yükledi ve veriler Genel Müdürlük'te oluşturulan Seçim Takip Merkezi'ne gönderildi.

    Türkiye genelindeki tüm sandıklardan çıkan sonuçlara ilişkin ıslak imzalı tutanaklar, mobil uygulamaya yüklendikten sonra Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile dijitalleştirildi. Bu veriler AA Seçim Takip Merkezi'nde görevli 300 çalışan tarafından kontrol edildi.

    Abonelerin daha sağlıklı ve dengeli verilere ulaşması için kontrol edilip teyit alınmış veriler, yayın yasağının kalkması ve sandıkların belli bir yüzdesinin açılması beklenerek servis edildi.

        ALGI DEĞİL GERÇEĞİ PAYLAŞTI
        Sandıkların açılmasıyla birlikte AA'nın abonelerine ulaştırmaya başladığı Cumhurbaşkanı Seçimi verileriyle YSK'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kesin sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü görüldü.

        AA, Ülke genelindeki sandıkların yüzde 99,87'si açıldığında, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,89, Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oranında oy aldığını abonelerine duyurdu.

        YSK'nin Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.

        Seçim günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, oy sayım süreci devam ederken algı operasyonuna soyunmuştu. YSK'nin kesin sonuçları açıklandığında AA'nın, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 0,02, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin oy oranlarını yüzde 0,01 farkla, Sinan Oğan'ın oy oranını ise tam isabetle abonelere ulaştırdığı görüldü.

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        Haberler Güncel CHP medyasının iftirası çürütüldü! AA ve YSK verileri örtüştü
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