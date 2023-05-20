CHP medyasının iftirası çürütüldü! AA ve YSK verileri örtüştü

Anadolu Ajansı yönetimi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının en sağlıklı biçimde toplanması ve abonelere ulaştırılması için 2022'nin Şubat ayından itibaren çalışmalara başladı.
AA'DAN SEÇİM İÇİN ÖZEL MOBİL YAZILIM
Genel Müdürlük'te Seçim Takip Merkezi oluşturan AA, çalışanlarının ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarını çekip merkeze ulaştırması için özel bir mobil yazılım hazırladı.
2500 PERSONEL ÇALIŞTI
Seçim günü AA'nın kadrolu, yarı zamanlı ve serbest habercileri ile destek hizmetleri dahil 2 bin 500 çalışanı ve anlaşmalı şirket personeli, görevlendirildikleri okullarda sandık sonuç tutanaklarının görsellerini toplayarak, AA yazılım ekibi tarafından üretilen mobil uygulamaya yükledi ve veriler Genel Müdürlük'te oluşturulan Seçim Takip Merkezi'ne gönderildi.
Türkiye genelindeki tüm sandıklardan çıkan sonuçlara ilişkin ıslak imzalı tutanaklar, mobil uygulamaya yüklendikten sonra Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile dijitalleştirildi. Bu veriler AA Seçim Takip Merkezi'nde görevli 300 çalışan tarafından kontrol edildi.
Abonelerin daha sağlıklı ve dengeli verilere ulaşması için kontrol edilip teyit alınmış veriler, yayın yasağının kalkması ve sandıkların belli bir yüzdesinin açılması beklenerek servis edildi.