Kılıçdaroğlu’nun soğan algısı çöktü! Fiyatı 4 liraya kadar indi

SOĞAN FİYATLARI DÜŞTÜ

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, "Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye'de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu" dedi.

Sosyal medyada da soğanın fiyatındaki değişim ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri durum dalga konusu oldu.