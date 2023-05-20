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    • 20.05.2023 17:57
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    Kılıçdaroğlu'nun soğan algısı çöktü! Fiyatı 4 liraya kadar indi

    Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay’ın Amik Ovası’nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sıcak havaya aldırmayan işçiler tarafından sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında. Tarladaki bu fiyatlar, 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının soğan provokasyonunu ellerinde patlamış oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’nun soğan algısı çöktü! Fiyatı 4 liraya kadar indi

    Birkaç ay önce yüksek fiyatıyla gündemden düşmeyen kuru soğanda hasatların başlamasıyla fiyat hızla geriledi.Türkiye'nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası'nda da soğan hasadında sona gelindi. Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor.

    Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

    Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi. Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı dron ile de görüntülendi.



        KILIÇDAROĞLU, SOĞAN 100 LİRA OLACAK DEMİŞTİ
        Soğan fiyatlarındaki bu düşüş 7'li koalisyonun soğan üzerinden yaptığı algı oyununu çürüttü. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı bir videoda eline kuru soğanı alarak Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.

        Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullanmıştı.



        "DEVLETİN ALMIŞ OLDUĞU KARARI DESTEKLİYORUZ"
        Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, "Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabii ki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde ekim yapması" dedi.

            SOĞAN FİYATLARI DÜŞTÜ
            Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Zaroğlu, "Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye'de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu" dedi.

            Sosyal medyada da soğanın fiyatındaki değişim ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri durum dalga konusu oldu.

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            Kılıçdaroğlu’nun soğan algısı çöktü! Fiyatı 4 liraya kadar indi
            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun soğan algısı çöktü! Fiyatı 4 liraya kadar indi
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