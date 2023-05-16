CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü gençlik mesajı! 30 yaşın altında vekili yok



GENÇLERE ASIL "KAZIK ATAN" SİZSİNİZ

Kılıçdaroğlu'nun gençler üzerinden başlattığı algı operasyonuna sosyal medyadan tepki yağdı. 14 Mayıs seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden seçilen AK Parti'nin genç Milletvekili Zehranur Aydemir, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere asıl "Kazık atan" sizsiniz." diyerek sert tepki gösterdi.

Aydemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere asıl "Kazık atan" sizsiniz. Yıllarca gençleri dilinizden düşürmeyip algı siyasetinize malzeme yapmaya çalıştınız.

Madem ki gençler sizin için bu denli önemliydi, o halde bu soruları yanıtlamanızı bekliyoruz:

Listenizde kaç tane genç vekil adayına yer verdiniz?

CHP çatısı altında TBMM'de kaç genç milletvekili var?

Ne zaman gençlerin omuzlarına basarak yükselmeye çalışmak yerine, gençlerle birlikte yol yürüyeceksiniz?

Gençler sizin tekelinizde olmadıklarını 14 Mayıs günü ortaya koymuş olduğu tavırla göstermiştir. Belli ki sizde bu durumun farkındalığı oluşmamış. 28 Mayıs'ta umarım anlarsınız!