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    • 16.05.2023 18:10
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü gençlik mesajı! 30 yaşın altında vekili yok

    14 Mayıs'ta açık ara farkla seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençler üzerinden istismar siyasetine devam ediyor. 2.5 milyon oy farkına rağmen sandıktan değişim mesajı çıktığını iddia eden, yalan ve iftiralarla dolu bir tweetle Cumhur İttifakı'nı hedef alan Kılıçdaroğlu, "En büyük kazığı da gençlere attılar" dedi. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti'nin genç Milletvekili Zehranur Aydemir, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere asıl “Kazık atan” sizsiniz." ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi listenin ilk sıralarına DEVA, Gelecek partileri ve FETÖ tetikçisi gazetelerin isimlerini aday olarak yazan Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kollları Başkanı Gençosman Killik'i Konya'da 3. sıradan aday gösterdi ancak genç isim Meclis'e giremedi. AK Parti ise Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı İzmir 2. Bölgede ilk sıradan aday gösterdi ve İnan vekil olarak Meclis'e girdi. Öte yandan CHP’den bir tane bile 30 yaşın altında genç vekil yok.

    takvim.com.tr
    CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiyüzlü gençlik mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız ve açık ara zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından kayıplara karışan ve ancak saat 03.00'da birkaç saniyelik açıklama yapabilen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.



    FARK YEDİ DEĞİŞİM MESAJI ÇIKTI DEDİ
    Gençleri hedef alan Kılıçdaroğlu, 2.5 milyon oy farkına rağmen sandıktan değişim mesajı çıktığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" dedi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar" ifadelerini kullandı.

        Mesajında gençlerin hiçbir şeye yetecek parası olmadığını yazan Kılıçdaroğlu, "Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size."

        "Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık. Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi.


        GENÇLERE ASIL "KAZIK ATAN" SİZSİNİZ
        Kılıçdaroğlu'nun gençler üzerinden başlattığı algı operasyonuna sosyal medyadan tepki yağdı. 14 Mayıs seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden seçilen AK Parti'nin genç Milletvekili Zehranur Aydemir, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere asıl "Kazık atan" sizsiniz." diyerek sert tepki gösterdi.

        Aydemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere asıl "Kazık atan" sizsiniz. Yıllarca gençleri dilinizden düşürmeyip algı siyasetinize malzeme yapmaya çalıştınız.
        Madem ki gençler sizin için bu denli önemliydi, o halde bu soruları yanıtlamanızı bekliyoruz:

        Listenizde kaç tane genç vekil adayına yer verdiniz?
        CHP çatısı altında TBMM'de kaç genç milletvekili var?
        Ne zaman gençlerin omuzlarına basarak yükselmeye çalışmak yerine, gençlerle birlikte yol yürüyeceksiniz?

        Gençler sizin tekelinizde olmadıklarını 14 Mayıs günü ortaya koymuş olduğu tavırla göstermiştir. Belli ki sizde bu durumun farkındalığı oluşmamış. 28 Mayıs'ta umarım anlarsınız!

            GENÇLERİN EN ÇOK DESTEKLEDİĞİ PARTİ AK PARTİ OLDU
            Bir başka vatandaş ise gençlerin AK Parti'yi tercih ettiğini belirterek, "Kazığı kim attı? Seçimi % 60 ile kazanıyoruz deyip kazanamayan Kılıçdaroğlu mu? Gençlere sürekli yalan söyleyen Kılıçdaroğlu mu? Kendi gençlik kolları başkanını seçilmeyeceğini bile bile listenin altına koyan Kılıçdaroğlu mu? Gençlere gelince kim kime oy vermişse gençlere saygı duyun. Gençlerin en çok desteklediği parti AK Parti oldu." dedi.

            Gençlerin duygularını sömüren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı'nı seçilmeyecek yerden aday yaptı. Sadullah Ergin'i bile vekil yapan CHP'den bir tane bile 30 yaşın altında genç vekil yok.

            30 YAŞ ALTINDA 5 VEKİL
            28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, HDP bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

            Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.

            HANGİ PARTİ NE KADAR GENÇ (30 YAŞ ALTI) MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
            1- AK Parti (Ankara 1. Bölge): Zehranur Aydemir (25) (Parlamentonun en genç milletvekili)

            2- AK Parti (İstanbul 3. Bölge): Rümeysa Kadak (27)

            3- AK Parti (Gaziantep): Mesut Bozatlı (29)

            4- AK Parti (İzmir 2. Bölge): Eyyüp Kadir İnan (30)

            5- YSP (Mardin): Beritan Güneş Altın (28)

            Seçilen 5 genç milletvekilinin 4'ü AK Parti'den.

                Fotoğrafta: Eyyüp Kadir İnan

                GENÇLİK KOLLARI FARKI ORTAYA KOYDU
                Bilindiği gibi CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'i Konya'da 3. sıradan aday göstermişti. AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı İzmir 2. Bölge ilk sıradan aday göstermişti.

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                Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü gençlik mesajı! 30 yaşın altında vekili yok
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