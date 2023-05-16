CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü gençlik mesajı! 30 yaşın altında vekili yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız ve açık ara zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından kayıplara karışan ve ancak saat 03.00'da birkaç saniyelik açıklama yapabilen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
FARK YEDİ DEĞİŞİM MESAJI ÇIKTI DEDİ
Gençleri hedef alan Kılıçdaroğlu, 2.5 milyon oy farkına rağmen sandıktan değişim mesajı çıktığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar" ifadelerini kullandı.