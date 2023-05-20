Başkan Erdoğan'dan gençlere 28 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız

14 Mayıs'ta 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oy alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için mesaj verdi.
Gençler için atılan adımlara dikkat çeken Erdoğan, "28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi;
"Sevgili genç kardeşlerim, Hazreti Mevlana "Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar" diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin.
"BİRÇOĞUNUZLA AYNI YAŞTAYIZ..."
Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız. Birçoğunuzla aynı yaştayız. Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik. Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık.
"TEKNOPARKLAR TASARIM MERKEZLERİ TEKNOFEST..."
Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz.