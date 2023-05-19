Avrupa'daki HDPKK'lılardan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Özgür Kürdistan için kazanacağız... Terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık açık destek gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.
KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZLAR KESSE DE GERÇEK ORTADA
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek bir kez daha ortaya çıktı.
AVRUPA'DAKİ HDPKK'LILARDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
HDPKK'nın Avrupa Seçim Koordinasyonu adına açıklama yapan isimler açık açık Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal ifadelerle suçlayan HDPKK'lılar, terörelebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.