Avrupa'daki HDPKK'lılardan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Özgür Kürdistan için kazanacağız... Terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük...

Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.

KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZLAR KESSE DE GERÇEK ORTADA

Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek bir kez daha ortaya çıktı.