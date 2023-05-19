Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti: Gitti deterjan geldi Atatürk portresi!

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde yediği fark sonrası ilkesiz siyasetini bir kez daha gösterdi.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ: ATATÜRK PORTRESİNİN ÖNÜNE GEÇİP VİDEO ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gösterdi.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçrerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı durdu.
Kılıçdaroğlu'nun kestiği bu pozların millette karşılık bulmayacağı ortadayken sert eleştiriler de beraberinde geldi.
Sabah Yazarları Mahmut Övür ve Melih Altınok Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset tarzını eleştirerek çarpıcı tespitlere yer verdi.
Altınok'un "Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi;
"Kemal Kılıçdaroğlu masaya kimi oturttuysa onun düdüğünü çaldı.
Binde birlik oyuna karşın 38 vekil verip Meclis'e soktuğu okyanus ötesi partilerin tabanına şirin görünmek için bir şakirt gibi FETÖ'yü ağzına bile alamadı.