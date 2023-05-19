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    • 19.05.2023 15:44
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    CHP ve yandaşları depremzedelere saldırmaya devam ediyor! Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'dan skandal sözler

    14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde büyük bir başarı göstermesi CHP'lileri çıldırttı. Depremzedelere ağır hakaretler yağdırılırken Sözcü Gazetesi manşetten saldırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise depremzedeleri kapı dışarı etti. Ancak skandalların ardı arkası kesilmedi CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedeleri skandal sözlerle hedef alırken CHP yandaşları da sosyal medya üzerinden saldırılarına devam etti.

    takvim.com.tr
    CHP saldırmaya devam ediyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP ve yandaşlarını iyice çirkinleştirdi.

    CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
    Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde seçim başarısı göstermesinin ardından CHP'li isimler CHP ve FETÖ yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yapdırdı.

    CHP'nin yayın organı Sözcü ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.

    CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN DEDİ
    Skandalların en büyüklelerinden birine ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imza attı.

    Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da ise otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.

    Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği bu talebin seçim sonuçlarıyla ilişkili olduğu depremzedeler tarafından dile getirildi.

    SKANDALLAR BİTMİYOR
    Ancak CHP'lilerin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı.

        Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.

        "3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"
        Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında " "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        Doğan'ın skandalına AK Parti'den tepki geldi.

        AK Parti Ezine ilçe başkanlığı yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdildi;

        "CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz.

        Yüce Türk Milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. Takdir Yüce Türk Adaletinin ve Milletimizindir. "

        REZİLLİK SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ
        CHP yandaşlarının deprezemedelere ilişkin vicdanları sızlatan tavrı sosyal medya üzerinden de devam etti. Bugün Malatya'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından CHP destekçileri, depremzedelere hakaret etmeye devam etti.

        O rezil paylaşımlardan bazıları şu şekilde;
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        Haberler Güncel CHP ve yandaşları depremzedelere saldırmaya devam ediyor! Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'dan skandal sözler
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