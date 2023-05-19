CHP ve yandaşları depremzedelere saldırmaya devam ediyor! Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'dan skandal sözler

Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.

"3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında " "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Doğan'ın skandalına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Ezine ilçe başkanlığı yayımladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdildi;

"CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz.

Yüce Türk Milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. Takdir Yüce Türk Adaletinin ve Milletimizindir. "

REZİLLİK SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ

CHP yandaşlarının deprezemedelere ilişkin vicdanları sızlatan tavrı sosyal medya üzerinden de devam etti. Bugün Malatya'da gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından CHP destekçileri, depremzedelere hakaret etmeye devam etti.

O rezil paylaşımlardan bazıları şu şekilde;