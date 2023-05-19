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    • 19.05.2023 13:32
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    Zafer Partisi'nin acı günü! Ceren Gürkan hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Zafer Partisi'nde basın danışmanı ve 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan (29), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Zafer Partisi’nin basın danışmanı hayatını kaybetti

    Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Özcan Y. yönetimindeki 06 AR 2813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından park halinde bulunan 06 EU 2292 plakalı çekiciye çarptı.

    Kazada Özcan Y. yaralanırken, yanında bulunan Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın biriminde danışman olarak görev yapan ve 14 Mayıs 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Özcan Y.'nin 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan Y. tedaviye alındı.

    ÖZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kazayla ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Özdağ, mesajında, "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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