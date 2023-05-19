Zafer Partisi'nin acı günü! Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Kazada Özcan Y. yaralanırken, yanında bulunan Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın biriminde danışman olarak görev yapan ve 14 Mayıs 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Özcan Y.'nin 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan Y. tedaviye alındı.