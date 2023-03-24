HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, karşılığında "Tutum Belgesi"ni kabul etti. Skandal taleplerin yer aldığı belge, Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği tüm kazanımları yok etmek üzerine kurulu. Durumdan memnuniyeti ifade eden Kandil'dki terör elebaşları Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyona peş peşe peşe destek mesajları yayınlandı.
"PKK'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU"
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Suriye ve Irak'ta PKK'ya karşı mücadelenin duracağını ve HDP'nin sözde "demokratik özerkliği" tekrar ilan edeceğini yazan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan "PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.
Kaplan'ın yazısı şu şekilde:
HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek Kandil'in tercihini net şekilde ortaya koydu ve masaya oturdu.
Bu saatten sonra da bize sadece gür sesle söylemek düşer: PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur!
TERÖRLE MÜCADELEYE SON!
İktidara geldikleri takdirde de Suriye ve Irak'ta PKK'ya karşı mücadelemizi unutalım. Mehmetçiğin kanıyla özgürleştirdiği tüm alanlardan çekileceğimizi bilelim.
İş makineleriyle hendek kazdırıp el yapımı bomba yerleştiren, dağa belediye araçlarıyla adam taşıyanların tekrar belediye başkanı koltuğuna oturtulacağını bilelim.