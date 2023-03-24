Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.03.2023 07:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2023 07:33
    ABONE OL

    PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu! "İmralı Notları"nda dikkat çeken bölüm: Adaylarımızı Kandil belirliyor

    6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK cephesinde sevince neden oldu. İlk günden yapılan çağrıları olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu, Meclis'te görüştüğü HDP'nin taleplerine yeşil ışık yaktı. İçinde yerel yönetimlere özerklik, kayyumların kaldırılması, KHK'lıların kamuya dönüşü gibi skandal taleplerin olduğu liste Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altına adeta dinamit döşeyecek cinsten. Yaşanan süreci köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, artık Kılıçdaroğlu'nun arkasında Kandil'in desteğinin de olduğunu belirterek, "PKK'nın adayı Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı. Öte yandan Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da, "İmralı Notları"nda yer alan bir diyalogu alıntılayarak HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlendiği vurguladı. Kandil onaylı HDP-CHP terör ittifakı doğrudan Türkiye'yi hedef alıyor.

    PKK’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu!

    HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, karşılığında "Tutum Belgesi"ni kabul etti. Skandal taleplerin yer aldığı belge, Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği tüm kazanımları yok etmek üzerine kurulu. Durumdan memnuniyeti ifade eden Kandil'dki terör elebaşları Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyona peş peşe peşe destek mesajları yayınlandı.

    "PKK'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU"
    Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Suriye ve Irak'ta PKK'ya karşı mücadelenin duracağını ve HDP'nin sözde "demokratik özerkliği" tekrar ilan edeceğini yazan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan "PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.

    Kaplan'ın yazısı şu şekilde:
    HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek Kandil'in tercihini net şekilde ortaya koydu ve masaya oturdu.

    Bu saatten sonra da bize sadece gür sesle söylemek düşer: PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur!

    TERÖRLE MÜCADELEYE SON!
    İktidara geldikleri takdirde de Suriye ve Irak'ta PKK'ya karşı mücadelemizi unutalım. Mehmetçiğin kanıyla özgürleştirdiği tüm alanlardan çekileceğimizi bilelim.

    İş makineleriyle hendek kazdırıp el yapımı bomba yerleştiren, dağa belediye araçlarıyla adam taşıyanların tekrar belediye başkanı koltuğuna oturtulacağını bilelim.

        ÖZERKLİK İLAN EDECEKLER
        Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı geçirme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun HDP'li belediyelerin hayalini süsleyen vergi toplama ve kolluk kuvveti oluşturma "hakkını" vereceğini de bilelim.

        Bitmedi. Bu ayrıcalıklara kavuşan HDP'nin, daha 2015'te ilan ettiği sözde "demokratik özerkliği" tekrar ilan edeceğini ve Suriye'de oluşturdukları PKK kantonlarıyla birleşme çağrısı yapacağını da bilelim.

        Bilmemiz gereken çok şey var ama aslında tek: PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

            Hilal Kaplan'ın yazısı okumak için tıklayınız

            "ADAYLARI KANDİL BELİRLEDİ"
            Öte yandan Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, İmralı Notları'nda geçen bir diyaloga yer verdiği yazısında "Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu'dur" değerlendirmesine bulundu. Barlas, HDP'nin adaylarının doğrudan Kandil tarafından belirlendiğini HDP yöneticileri tarafından kabul edildiğini yazdı.

            Barlas'ın yazısında önemli bölümler şu şekilde:
            Şimdi teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan küçük bir alıntı yapmak istiyorum:

            "İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

                Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?

                Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

                Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

                    Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

                    Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

                    Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi."

                        Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor? Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor ve şu cümleyi sarf ediyor: "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.

                        Barlas'ın yazısını okumak için tıklayınız

                        Sabah gazetesi yazarları yaptıkları değerlendirmede Kandil onaylı aday Kılıçdaroğlu ve onun ortağı HDP'nin talepleri Türkiye'yi uçuruma sürükleyeceği uyarısında bulundular.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        Orhaneli’ne AB standartlarında arıtma
                        Haberler Haberler PKK'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu! "İmralı Notları"nda dikkat çeken bölüm: Adaylarımızı Kandil belirliyor
                            loading
                            SON DAKİKA