Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ ve PKK tepkisi: Terörün maşası olmuş

Kirli pazarlıkların ardından 7'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK ve FETÖ'cü haşhaşiler açık destek verdi.
FETÖ - PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere KHK sözü verirken PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük vadinde buludu.
Terör baronları kandilden destek mesajları paylaşıken HDP'li isimler ise her fırsatta terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılacağını savunarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
ŞEHİT YAKINLARINDAN TEPKİ
Seçimlere sayılı saatler kalırken şehit yakınlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkileri de artıyor.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalar, şehit yakınlarını isyan ettirdi. Onlardan biri de gözü gibi sevdiği kuzeni Kadir Yıldız'ı Suriye'nin İdlib kentinde şehit veren Erhan Han (48) oldu.
Sabah'a konuşan Erhan Han şunları söyledi: "Bizler bu topraklar için kanını, canını şehit verdik. HDP, Kürt halkını temsil etmiyor. Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır anneleri neden görmezden geliniyor? HDP terörün kendisidir. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kürtlere en büyük hizmeti Erdoğan yaptı. O nedenle Kürtler onu, o da Kürtleri çok sevdi. Bu millet gerçekten kadirşinas bir millet. Sandıkta gereken cevabı Türk milleti verecektir."
TÜRKİYE'NİN UMUDU
"21 yıldır bitmek bilmeyen Erdoğan düşmanlığı var. Nedir kardeşim derdiniz? Ne istiyorsunuz bu adamdan? Sosyal medyadan yürütülen algılar ve anketlerin hiçbir geçerliliği yok. Meydanlar, Erdoğan'ı bırakmıyor. Bizler onu sonuna kadar destekliyoruz. Onun arkasında kâğıt toplayıcısı Erhan var. Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'nin umududur. Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyorlar. Gözlerimize bakarak Demirtaş'a özgürlük istediğini söylesinler.
Eren Bülbül, Yasin Börü ve Aybüke Yalçın'ın yüzüne nasıl bakarız? Canımızı yakmayın be kardeşim. Bir oy için değmez. Ben gencecik fidanımı bu vatan için toprağa verdim. Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta hepsine boyunun ölçüsünü verip gönderecektir. Bir daha onun gibi lider bulamayız. Bizim meselemiz Türkiye'dir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın seçim kampanyasına 223 lira bağışlamıştım. 24 Haziran için de seçim kampanyasına 1800 lira vermiştim. 2023 vizyonuna ithafen yaptığım bağışların toplamını 2023 liraya denk getirdim."
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN BABASI SERT TEPKİ GÖSTERDİ: TERÖRÜN MAŞASI OLMUŞ
15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşların üzerine helikopterden ateş açması sonucu şehit olan 21 yaşındaki Fatih Kalu'nun babası Erdal Kalu da Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile ilişkisine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki güçlerin ve terörün maşası olmuş." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini öğrenir öğrenmez vatanını savunmak için sokağa çıkan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Kalu, ilk olarak Ankara'daki evinin yakınındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binasının önüne destek olmak için gitti.
Genç Fatih, MİT binası önünden daha sonra geçtiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu vurularak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşen üniversite öğrencisi Fatih'in babası Erdal Kalu (60) ise 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk şehitlerinden olan oğlunun yasını tutmaya devam ediyor.