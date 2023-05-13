Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2023 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2023 09:01
    ABONE OL

    Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ve PKK tepkisi: Terörün maşası olmuş

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri FETÖ ve PKK açık destek veriyor... Terör örgütleri ile kol kola seçimlere yürüyen Kılıçdaroğlu'na şehit yakınlarından ise tepkiler yükseliyor. Kuzeni Kadir Yıldız'ı Suriye'nin İdlib kentinde şehit veren Erhan Han, Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunarak, “Bir oy için değmez. Ben gencecik fidanımı bu vatan için toprağa verdim” dedi. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşların üzerine helikopterden ateş açması sonucu şehit olan 21 yaşındaki Fatih Kalu'nun babası Erdal Kalu da Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile ilişkisine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki güçlerin ve terörün maşası olmuş." ifadelerini kullandı.

    Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ ve PKK tepkisi: Terörün maşası olmuş

    Kirli pazarlıkların ardından 7'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK ve FETÖ'cü haşhaşiler açık destek verdi.

    FETÖ - PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere KHK sözü verirken PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a da özgürlük vadinde buludu.

    Terör baronları kandilden destek mesajları paylaşıken HDP'li isimler ise her fırsatta terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılacağını savunarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

    ŞEHİT YAKINLARINDAN TEPKİ
    Seçimlere sayılı saatler kalırken şehit yakınlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkileri de artıyor.

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalar, şehit yakınlarını isyan ettirdi. Onlardan biri de gözü gibi sevdiği kuzeni Kadir Yıldız'ı Suriye'nin İdlib kentinde şehit veren Erhan Han (48) oldu.

    Sabah'a konuşan Erhan Han şunları söyledi: "Bizler bu topraklar için kanını, canını şehit verdik. HDP, Kürt halkını temsil etmiyor. Dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır anneleri neden görmezden geliniyor? HDP terörün kendisidir. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kürtlere en büyük hizmeti Erdoğan yaptı. O nedenle Kürtler onu, o da Kürtleri çok sevdi. Bu millet gerçekten kadirşinas bir millet. Sandıkta gereken cevabı Türk milleti verecektir."

    TÜRKİYE'NİN UMUDU
    "21 yıldır bitmek bilmeyen Erdoğan düşmanlığı var. Nedir kardeşim derdiniz? Ne istiyorsunuz bu adamdan? Sosyal medyadan yürütülen algılar ve anketlerin hiçbir geçerliliği yok. Meydanlar, Erdoğan'ı bırakmıyor. Bizler onu sonuna kadar destekliyoruz. Onun arkasında kâğıt toplayıcısı Erhan var. Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'nin umududur. Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyorlar. Gözlerimize bakarak Demirtaş'a özgürlük istediğini söylesinler.

    Eren Bülbül, Yasin Börü ve Aybüke Yalçın'ın yüzüne nasıl bakarız? Canımızı yakmayın be kardeşim. Bir oy için değmez. Ben gencecik fidanımı bu vatan için toprağa verdim. Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta hepsine boyunun ölçüsünü verip gönderecektir. Bir daha onun gibi lider bulamayız. Bizim meselemiz Türkiye'dir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın seçim kampanyasına 223 lira bağışlamıştım. 24 Haziran için de seçim kampanyasına 1800 lira vermiştim. 2023 vizyonuna ithafen yaptığım bağışların toplamını 2023 liraya denk getirdim."

    15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN BABASI SERT TEPKİ GÖSTERDİ: TERÖRÜN MAŞASI OLMUŞ
    15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki vatandaşların üzerine helikopterden ateş açması sonucu şehit olan 21 yaşındaki Fatih Kalu'nun babası Erdal Kalu da Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile ilişkisine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu yurt dışındaki güçlerin ve terörün maşası olmuş." ifadelerini kullandı.

    15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini öğrenir öğrenmez vatanını savunmak için sokağa çıkan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Kalu, ilk olarak Ankara'daki evinin yakınındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binasının önüne destek olmak için gitti.

    Genç Fatih, MİT binası önünden daha sonra geçtiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu vurularak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düşen üniversite öğrencisi Fatih'in babası Erdal Kalu (60) ise 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk şehitlerinden olan oğlunun yasını tutmaya devam ediyor.

        "ÇOK ÜZÜLÜYORUZ! OĞLUMUN KEMİKLERİ SIZLIYOR!"
        14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde SABAH'a konuşan şehit babası Erdal Kalu, 6'lı masanın ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edeceği yönündeki açıklamalarının yanı sıra terör örgütleri ve FETÖ hakkındaki açıklamalarına tepki duygunu açıkladı. Kalu, Kılıçdaroğlu'na olan tepkisini şöyle dile getirdi: "Bin Fatih vatana feda olsun ama 251 kişiye kurşun sıkanlarla bir olanlar bizden değildir. Çok üzülüyoruz, oğlumun ve bütün şehitlerin kemikleri sızlatıyor"

        "KILIÇDAROĞLU, YURT DIŞI GÜÇLERİNİN VE TERÖRÜN MAŞASI OLMUŞ"
        Kalu, 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu için ise şu yorumda bulundu:

        "Bunlar yedili masa değil, FETÖ, PKK ve HDP'nin içinde olduğu dokuzlu-onlu masa. Bunların işi vatanı bölmek! Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar biz bu vatan için şehitler verdik. Ama ülkeyi bölecekler diye çok üzülüyorum. Bunlardan her şey beklenir çünkü. Bunlar vatanı da böler, bayrağı da satar. Kılıçdaroğlu yurt dışındaki güçlerin ve terörün maşası olmuş."

        "BU BİR VATAN BORCU. ERDOĞAN'A OY VERMEMİZ LAZIM"
        Sözlerine devam eden Kalu, millet olarak birleşmek gerektiğini ifade ederek, "Millet olarak, vatandaş olarak bunlara karşı birleşmemiz ve gücümüzü göstermemiz lazım. Vatan için bunu yapmamız gerek. Seçimde bu ittifaka göstereceğiz, sandığa sahip çıkıp oyumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atmamız lazım. Millet İttifakı'na karşı bir vatan borcu olarak Erdoğan'a oy vermek gerektiğini düşünüyorum. Çevremdeki şehit aileleri de böyle düşünüyor. Çok da üzülüyorlar; Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile PKK ile işbirliği yaptıkları için... Şehit ailelerinde ve gazilerde Kılıçdaroğlu'na FETÖ ile işbirliği yapması ve KHK'lıların iadesi ve terör örgütü PKK konusunda tutumundan dolayı çok büyük bir tepki var. 251 şehidimizin katillerini de cezaevinden çıkartacaklar ya buna çok üzülüyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermesin" dedi.

        "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE NE ŞEHİDE SAHİP ÇIKAR NE GAZİYE!"
        Kalu şunları söyledi;

        "Benim oğlumu dört kişi bekliyor ama cumhurbaşkanımızı 85 milyon kişi bekliyor, ona bir şey olmasın. Hem cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız bizlere sahip çıkan insanlar... Kılıçdaroğlu seçilirse ne şehide sahip çıkar ne gaziye! Eşim ise geceleri çok ağlıyor, duasında 'Allah Cumhurbaşkanımızın ve bizim FETÖ'cü hainlere karşı başımızı indirmesin, 7'lı masa kazanmasın' diyor. 100 yılda bir Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan gelmiş, onu elimizde tutmamız lazım. Elimizden kayarsa işimiz kötü. Bu seçimi bir seçim değil, vatan meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı çelik gibi kale gibi karşılarında dursun, benim oğlumun ismi Fatih, Fatihler gibi Mehmetler gibi Muhammedler gibi karşılarında dursun! Hiç üzülmesin, millet olarak arkasındayız. Bütün şehitler de arkasında!"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Şehit yakınlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ve PKK tepkisi: Terörün maşası olmuş
            loading
            SON DAKİKA