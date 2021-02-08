CHP'de istifa eden isimlerin yankıları sürmeye devam ediyor... İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partideki görevlerini bırakmalarının ardından bugün, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalar yaparak CHP'den istifa etti.
İNCE İSTİFA KONUŞMASINDA KANAS CANAN'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Muharrem İnce, istifa ettiği partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu ve "Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullandı.
KAFTANCIOĞLU HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
Öte yandan devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.