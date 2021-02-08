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    • 08.02.2021 20:01
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    'nin terör örgütü DHKP-C destekçisi il başkanı 'nun kirli sicili

    Devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren İstanbul İl Başkanı 'na karşı #GitartıkCanan kampanyası başlatıldı. Takvim.com.tr, halkın milli ve manevi değerlerine düşman, provokatif eylemlerde her zaman başı çeken "" lakaplı DHKP-C terör örgütü sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli sicilini deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    TAKVİM, Kanas Canan'ın kirli sicilini deşifre etti

    CHP'de istifa eden isimlerin yankıları sürmeye devam ediyor... İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partideki görevlerini bırakmalarının ardından bugün, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalar yaparak CHP'den istifa etti.



    İNCE İSTİFA KONUŞMASINDA KANAS CANAN'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ
    Muharrem İnce, istifa ettiği partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu ve "Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullandı.



    KAFTANCIOĞLU HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
    Öte yandan devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.




        GİT ARTIK CANAN
        Son olarak CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarına karşı üç maymunu oynayan Kaftancıoğlu'na karşı sosyal medyada #GitartıkCanan kampanyası başlatıldı. Söz konusu etiket altında Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini ortaya döken Twitter kullanıcıları, sürekli skandal açıklamaları ile gündeme gelen CHP'nin İstanbul İl Başkanını istifaya çağırdı.



        Canan Kaftancıoğlu'nun devlete düşman kesilen tutumu, temsilcisi olduğu partinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Atatürk" diyemeyişi ve başta Gezi ihaneti olmak üzere her türlü provokatif eylemlerde baş göstermesi birçok kişinin malumu.

        Takvim.com.tr Kanan Canan lakaplı, DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini bir kez daha deşifre etti;




        Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.



        Devlete alçakça "katil değil, seri katil" yakıştırması yaptı.


        "İnandığınız Allah topunuzun belasını versin" diyerek toplumun manevi değerlerini ayaklar altına aldı.




            Kobani olaylarında provokatif tweet atarak sokak çağrısı yaptı.




            Gezi Parkı ihanetinde, eylemci görünümlü militanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yazdığı hakaret dolu duvar yazısını paylaştı.




            15 Temmuz gecesi, vatan mücadelesi için sokaklara dökülen vatandaşlara "İnandığınız Allah sizin belanızı versin" diyerek alçakça hakaret etti.

                Haberler Güncel CHP'nin terör örgütü DHKP-C destekçisi il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli sicili