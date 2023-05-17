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    • 17.05.2023 20:10
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    A Haber ve SABAH'a operasyon çeken Almanya firari FETÖ'cülere kalkan oldu! Tutuklanan İsmail Erel ve Cemil Albay o anları anlattı

    Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Almanya'da polis tarafından gözaltına alınan Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay serbest bırakıldı. İki ismin de evleri 4,5 saat köpeklerle aranırken evdeki çok sayıda materyale el konuldu. Yaşananları A Haber ekranlarında anlatan Erel, "Almanya’da bir basın bayramı yok bildiğim kadarı ile. Emin olun burada Turkuvaz Medya yarın bir gün buradan çekilsin basın bayramı ilan ederler. Çünkü çok rahatsız oluyorlar" dedi. Cemil Albay ise, "Bizi şikayet eden firari Cevheri Güven hakkında bir şey yazmamız konusunda da uyarıldık" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Almanya firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e kalkan oldu

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi.



    FETÖ'cülerin şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Haber Müdürü Cemil Albay'ı da evlerini basıp gözaltına aldı.



    İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

    Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.

    Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay daha sonra serbest bırakıldı.


    Gelişme üzerine Alman Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, izahat istendi.

    Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer Almanya'da gözaltına alınan A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakılmasının ardından gazetecilere geçmiş olsun ziyaretine bulundu.



        Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel yaşadığı süreci anlattı.

        "EVDE BULDUKLARI HER ŞEYİ ALDILAR, ARABAMI ÇEKİCİYE YÜKLEDİLER"
        Alman polisinin sabah 6'da kapıya dayandığını, kızının olaya şahitlik ettiğini belirten Erel, "Evde buldukları ne kadar dijital malzeme, cihaz, belge kağıt varsa buldukları her şeyi alıp götürdüler" dedi.

        Erel arabasının didik didik edildiğini, çekiciye yüklenerek polis merkezine götürüldüğünü söyleyip şu ifadeleri kullandı;

        Benim en çok zoruma giden olay Almanya'da şimdiye kadar bir kez bile polislik olmamış bir insan olarak tutup resmen terörist muamelesi gösterildi. Yani parmak izlerinin alınması avuç izinin alınması tek tek her şeyin kontrol edilmesi sonra fotoğraflarımızın çekilmesi resmen sabıka dosyası oluşturur gibi bir işlem yaptılar. Ardından suçlama ne diyoruz bu konuyla ilgili bilgi vermiyorlar bende tabi ifade vermeyi reddettim.




        "İKİ İSİM DİKKAT ÇEKİYOR"
        Evin aranmasına yönelik hakimin izninde iki isim dikkat çekiyordu. Onların adreslerinin ifşa edilmesi suçlaması var ki konuyla hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen tahmin ediyorum tabi burada en kolay bizi bulmak. Herhangi bir şekilde bir şey yapamayacakları için isim vermeden farklı ülkelerden bir şeyler olduğunu öğrendim örneğin ABD, İsveç bu tip yerlerden oradan mı bilemedim ama Almanya, İsveç, ABD üçgeninde bir şikayet olduğundan hareket ediyorum. Buradan bir suç duyurusu var bakacağız, bekleyeceğiz bir avukatımız aracılığıyla dosyayı en hızlı şekilde görmek istiyorum dosyayı almam lazım. Tabi bunu da verecekler mi vermeyecekler mi? Cep telefonu ve bilgisayarlara el koydular şuan resmen işimi yapamayacak hale getirdiler. Benim telefon numaram herhalde 25 yıldır aynı hiç değişmedi. Son anda şöyle bir şey yapabildim cep telefonu numaramı yönlendirebildim eşimin telefonuna onu aldım o yüzden insanlar az çok şimdi ulaşma imkanına sahip oldu. Hiçbir şey yapmamıza izin vermediler. Telefon rehberine girip bazı numaraları oradan yazmama izin verdiler. Sonradan aklıma mutlaka haber vermem gerektiğini düşündüğüm bir iki numara daha geldi.

        "TURKUVAZ MEDYA BURADAN ÇEKİLSE BAYRAM İLAN EDERLER"
        "Almanya'da bir basın bayramı yok bildiğim kadarı ile. Emin olun burada Turkuvaz Medya yarın bir gün buradan çekilsin basın bayramı ilan ederler. Çünkü çok rahatsız oluyorlar"



        Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı.

        HER ŞEYE EL KOYDULAR
        Sabah saat 6'da kapı çaldı ve çok sayıda polis kapıdaydı. Giyinmeme bile izin vermeden evimizde arama yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Bilgisayarlara ve üzerinde Sabah yazan her şeye el koydular. Bodrum katını da aradılar. Arabamı da Emniyet'e çektiler.

        3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DURUMU İZAH ETMEK ZOR OLDU
        İfade vermeyi reddettim. Talihsiz bir gün yaşadık. Sadece avukatımı arayabileceğimi söylediler. Daha önce birkaç kez büromuz basılmıştı. İlk kez evimize geldiler. 3 yaşındaki çocuğuma durumu izah etmek zor oldu.

        YAYINLARDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR
        Yayınlardan rahatsız olunuyor. Almanlara Türkiye'deki bir terör örgütünün neler yaptığını anlatıyoruz bundan rahatsız oluyorlar.
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            Haberler Güncel A Haber ve SABAH'a operasyon çeken Almanya firari FETÖ'cülere kalkan oldu! Tutuklanan İsmail Erel ve Cemil Albay o anları anlattı
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