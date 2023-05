A Haber ve SABAH'a operasyon çeken Almanya firari FETÖ'cülere kalkan oldu! Tutuklanan İsmail Erel ve Cemil Albay o anları anlattı

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel yaşadığı süreci anlattı.



"EVDE BULDUKLARI HER ŞEYİ ALDILAR, ARABAMI ÇEKİCİYE YÜKLEDİLER"

Alman polisinin sabah 6'da kapıya dayandığını, kızının olaya şahitlik ettiğini belirten Erel, "Evde buldukları ne kadar dijital malzeme, cihaz, belge kağıt varsa buldukları her şeyi alıp götürdüler" dedi.



Erel arabasının didik didik edildiğini, çekiciye yüklenerek polis merkezine götürüldüğünü söyleyip şu ifadeleri kullandı;



Benim en çok zoruma giden olay Almanya'da şimdiye kadar bir kez bile polislik olmamış bir insan olarak tutup resmen terörist muamelesi gösterildi. Yani parmak izlerinin alınması avuç izinin alınması tek tek her şeyin kontrol edilmesi sonra fotoğraflarımızın çekilmesi resmen sabıka dosyası oluşturur gibi bir işlem yaptılar. Ardından suçlama ne diyoruz bu konuyla ilgili bilgi vermiyorlar bende tabi ifade vermeyi reddettim.