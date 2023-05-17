A Haber ve SABAH'a operasyon çeken Almanya firari FETÖ'cülere kalkan oldu! Tutuklanan İsmail Erel ve Cemil Albay o anları anlattı





Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı.

HER ŞEYE EL KOYDULAR

Sabah saat 6'da kapı çaldı ve çok sayıda polis kapıdaydı. Giyinmeme bile izin vermeden evimizde arama yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Bilgisayarlara ve üzerinde Sabah yazan her şeye el koydular. Bodrum katını da aradılar. Arabamı da Emniyet'e çektiler.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DURUMU İZAH ETMEK ZOR OLDU

İfade vermeyi reddettim. Talihsiz bir gün yaşadık. Sadece avukatımı arayabileceğimi söylediler. Daha önce birkaç kez büromuz basılmıştı. İlk kez evimize geldiler. 3 yaşındaki çocuğuma durumu izah etmek zor oldu.

YAYINLARDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Yayınlardan rahatsız olunuyor. Almanlara Türkiye'deki bir terör örgütünün neler yaptığını anlatıyoruz bundan rahatsız oluyorlar.