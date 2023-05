Almanya'da seçim ayarlı operasyon! FETÖ'cüler şikayet etti A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı saatler sonra serbest bırakıldı

FETÖ'CÜLERİN HER ŞART VE KOŞULDA SALDIRIYA DEVAM ETTİĞİNİN BİR GÖSTERGESİDİR

Almanya'nın yaptığı alçak operasyona tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Alman Devleti'nin FETÖ'cülerin şikayetiyle Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alması, hem basın özgürlüğüne karşı yapılmış bir eylemdir hem de FETÖ'cülerin her şart ve koşulda saldırıya devam ettiğinin bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın her noktasında vatandaşlarının yanındadır. Hem bu hususta gereği yapılacak hem de FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.