Almanya'da seçim ayarlı operasyon! FETÖ'cüler şikayet etti A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı saatler sonra serbest bırakıldı

Raporu sunan Enstitü'nün ABD'deki derin devletin kontrolünde olan John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalıştığı biliniyor.



Öymen, "Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size Silk Road diye bir Enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında yazılar yazıyor değerlendirmeler yapıyor, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalışıyorlar. Şimdi yöneticileri geldi beni ziyaret etti, "Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik" dedileri. Rapor Türkiye ile ilgili muhtemele senaryolar, 60-70 sayfalık bir rapor. 3 tane senaryo var başlıca." ifadelerini kullanmıştı.

Rapordaki üç senaryoyu tek tek açıklayan Öymen, "Bir tanesi Türkiye Batı'dan tamamen kopar bir İslam devleti olur, tamamen Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, uzun uzun anlatıyor. Onun vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur, bunu anlatıyor. Tabi o da çok kötü olur." demişti.

KILIÇDAROĞLU' CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ifşa eden Öymen, "Üçüncü senaryo, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Kılıçdaroğlu, partinin politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir. Ben bunu göreve geldiğinde Kılıçdaroğlu'na da okudum, Baykal'a da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım sizin için böyle böyle diyorlar haberiniz var mı? diye. Bu onlar için de bir sürpriz değil. Kılıçdaroğlu dinledi fazla bir yorum yapmadı. Bu olaylardan sonra Baykal'ın olayı oldu, Baykal'ın istifasından 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı." diyerek olayın uluslararası bir müdahale ile gerçekletiğini adeta itiraf etmişti.