Almanya'da seçim ayarlı operasyon! FETÖ'cüler şikayet etti A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı saatler sonra serbest bırakıldı

14 Mayıs seçimlerini medya yoluyla müdahale etmeye çalışan Almanya'da seçim ayarlı operasyon gerçekleştirildi. Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi.
Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.
Fotoğrafta: İsmail Erel
Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.
Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.
Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
POLİS DEĞİL ALMAN İÇ İSTİHBATI YAPTI
Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sözde şikayeti yapanın firari FETÖ'cü Cevheri Güven olduğunu açıkladı. Sali, gözaltı işlemini polisin değil Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Dairesi'nin BfV tarafından yapıldığjnı bildirdi.
TERÖRİST MUAMELESİ YAPTILAR
Yapılan girişimleri sonrası Türk gazeteciler serbest bırakılırken Alman büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na giriş yapmıştı. Serbest bırakılan Erel, "Evimdeki arama 4,5 saat sürdü, terörist muamelesi yapıldı. Cep telefonu ve bilgisayarıma el koydular" dedi.
BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.