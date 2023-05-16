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    • 17.05.2023 14:42
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    Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz"

    CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğan'a 14 Mayıs seçimlerinde destek verdi. Önce sosyal medyada ardından fondaşı Sözcü'de depremzedelere kin kusan CHP'liler son olarak misafir ettikleri depremzedeleri kapı dışarı etti. Seçim sonrası yaşanan rezaletler sonrası bir depremzede CHP'lilere hiç unutamayacakları bir ders verdi. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira havale gönderdi. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat!
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    14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.

    CHP VE FONDAŞA DEPREM BÖLGESİ ŞOKU
    Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin bölgede oy oranının düşeceğini tahmin eden siyasi yağmacılar ise büyük bir şok yaşadı.

    CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğan'a sandıkta destek verdi.


    FONDAŞTAN SKANDAL MANŞET
    Sandıktan çıkan millet iradesine saygı duymayan ve hakaret eden CHP fondaş SÖZCÜ depremzedelere adeta kin kustu. Bölgede Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarısını eleştirerek, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    CHP'Lİ BELEDİYE KAPI DIŞARI ETTİ
    Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kapı dışarı edilmek istendi. Konuyla ilgili afetzedeler, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.


        HARAM EDENLERE İLETİRSİNİZ
        CHP ve fondaşlarının rezaletine tokadı ise yine depremzedeler attı. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na havale gönderdi. Edilen hakaretlere sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi standından bir su aldığını belirten depremzede Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdiğini açıkladı. Havale açıklamasında, "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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