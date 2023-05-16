Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz"

14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.



CHP VE FONDAŞA DEPREM BÖLGESİ ŞOKU

Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin bölgede oy oranının düşeceğini tahmin eden siyasi yağmacılar ise büyük bir şok yaşadı.

CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğan'a sandıkta destek verdi.