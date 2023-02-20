Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! Hakaretleri yanına kalmayacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşıma imza attı.



Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.



Altaylı'nın bu skandal sözleri toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.