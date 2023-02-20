Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! Hakaretleri yanına kalmayacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşıma imza attı.
Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.
Altaylı'nın bu skandal sözleri toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.
SUÇ DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.
"AŞAĞILAYICI İFADELERLE HAKARET ETTİ"
Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.
SUÇ TEŞKİL EDİYOR
Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.