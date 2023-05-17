Başkan Recep Tayyip Erdoğan sorunları çözdü! Seçmen güven tazeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT yasası Meclis'ten geçti.
Başkan Erdoğan ve AK Parti, en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı.
MEMUR İÇİN EN KÖKLÜ DÜZENLEME
Vatandaşın geleceğine dokunan bazı tarihi adımlar şöyle:
Uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Atılan bu adımla 6 milyon memur ve memur emeklisinin hem maaşı hem ikramiyesi arttı.
Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlandı. Tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı.
Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik yasal düzenleme yapılacak.