Başkan Recep Tayyip Erdoğan sorunları çözdü! Seçmen güven tazeledi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7500 LİRA

Toplam 15.6 milyon emeklinin gelirini artıracak adımlar atıldı. En düşük emekli aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı.

Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.