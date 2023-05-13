Haberler Haber Videoları "CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...

"CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...

"CHP'yi PKK'yı yan yana getirmek alçaklıktır" diyen Bay Kemal'in başdanışmanı Tuncay Özkan'ı fena patlattılar! PKK ile yan yana gelmek ne kelime öyle bir güzellemiş ki...
13.05.2023 15:50

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14 Mayıs seçimlerine saatler kala CHP medyasında kan gövdeyi götürüyor. Kılıçdaroğlu'nun 40 milyon takipçiye ulaşan 6 ayaklı trol ağı deşifre olurken CHP'li Tuncay Özkan'ın da benzer bir kirli propaganda ağı kurduğu ortaya çıkmıştı. Özkan, geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 81 ilde CHP ile PKK'yı birlikte gösteren afişlerin asılacağını iddia ederek YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı. "Bay Kemal medyası"nın köpürttüğü iddiaların yalan olduğu tespit edilirken "CHP ile PKK'nın hiçbir bağı yoktur" sözünün de gerçeği yansıtmadığını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Soner Yalçın'ın sitesi Odatv ifşa etti.

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