Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun şişirme anketlerine sert tepki: "Seçim sosyal medyadaki trol ordusuyla değil sandıkta kazanılır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılacağını belirterek, "Sosyal medyadaki trol ordusu bay bay Kemal'e çalışıyor, bayağı da para veriyorlar. Bunlarla güya milletin aklını karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.,
SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, bir televizyon kanalındaki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"BU ONLAR İÇİN ÇOK YANILTICI BİR CEVAP OLACAK"
Kamuoyu yoklamasını meydanlarda yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Meydanlar, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü adeta haykırıyor." diye konuştu.
AK Parti'nin İzmir mitingine katılan vatandaşların sayısına da dikkati çeken Erdoğan, İzmir'in, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu il olduğunu anımsattı.
İzmir'de CHP'li belediyenin yaptığı bir hizmetin olup olmadığını soran Erdoğan, şöyle konuştu:
"İzmir'de de çöp, çukur, çamur, susuzluk... Körfez, şu anda rezillik, kokuyor. Kim yapacak bunu? Belediyenin yapması lazım. Peki belediye böyle bir adım attı mı? Yok. Yine İzmir dendiği zaman akla İstanbul geliyor. Niye? İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. Ama biz attığımız adımlarla İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. Manisa-İzmir arasında meşhur Sabuncubeli Tüneli var. Bu tüneli yaptık. Bütün bunlar benim milletimin gözünden kaçmıyor. Bindirilmiş kıtalarla yapılan mitingler değil. Tam aksine İzmir'in kendi özbeöz halkı AK Parti mitinginde her şeyini ortaya koydu. Görünen bu, tablo bu. Onlar da malum kendi ittifaklarıyla oraya toplandılar, bir araya geldiler. Fakat bu onlar için inşallah çok çok yanıltıcı bir cevap olacak."
"YALANLARIN HİÇBİRİNİ UMURSAMADIK"
Masabaşı anketlerle, sosyal medya kampanyalarıyla seçim kazanılmayacağını Kılıçdaroğlu ve avanesinin bir kez daha anlayacağını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her işi yalan dolan olan ana muhalefetin açıkladığı anketlerin de yalan olduğunu 14 Mayıs'ta halkımız görecek. Bunlar 21 yıldır her seçim öncesi kendi masabaşı anketlerinde hep birinci çıkıyorlardı. Ama hiçbir seçim sonucu öyle olmadı. Biz kendi yaptırdığımız bilimsel anketlerin sonuçlarını bildiğimiz için bu yalanların hiçbirini umursamadık. Milletimiz sandıkta hep AK Parti'ye, şahsıma teveccühle zafer kazandırdı. AK Parti çünkü gönüllerin partisi. CHP ise yalan anketlerin, algı operasyonlarının partisi.
Sosyal medyada bir video, bilmem kaç defa izlendi, diye mutlu oluyorlar. Gerçi orada da foyaları ortaya çıktı. Sahte hesaplarla sosyal medyada at koşturdukları havasını yayıyorlardı. Hesaplarını ele geçirdikleri insanların nasıl dolandırıldıkları da ayrıca utanç hanelerine yazıldı. Kurdukları düzen ortaya çıkınca tabii o rakamların hepsi çöp oldu. Tıpkı bunun gibi anket firmaları da para karşılığı bunlara mutlu olacakları sonuç veriyor."