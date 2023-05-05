Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyonun şişirme anketlerine sert tepki: "Seçim sosyal medyadaki trol ordusuyla değil sandıkta kazanılır"

"YAPAY SONUÇLARA KENDİLERİ DE İNANIP ATIP TUTUYORLAR"

Dijital medya üzerinden yaptırılan sahte anketlerin de bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Orada da yine trol hesaplar üzerinden kendi lehlerine sonuç çıkartıp algı yapmaya çalışıyorlar. İşin komik yanı, sonra da o sosyal medya anketlerindeki yapay sonuçlara kendileri de inanıp atıp tutuyorlar. Biraz daha sabırlı olsunlar diyorum. Bu millet esas anket sonucunu 14 Mayıs'ta verecek." dedi.

Bir gazetecinin, "Sonra da sandıktan çıkan sonuca inanmakta zorluk çekiyorlar." ifadesine karşılık Erdoğan, "Öyle, buna da şimdiden başladılar zaten. Yüksek Seçim Kurulu'nun güvenilirliğinden bahsediyorlar. Böyle saçma sapan yaklaşım olur mu?" diye konuştu.

"SANDIKTA YENİLECEKLERİNİ ANLAYINCA SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONLARINA SARILDILAR"

Yeni Şafak gazetesinde yer alan, CHP'nin sosyal medyadaki trol ağlarıyla seçime yönelik dezenformasyon çalışması yürüttüğü yönündeki haberin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunların anlamadıkları şu. Seçim, sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anlayınca sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Özellikle de gazetenizde bu yalan tezgahını nasıl döndürdüklerini ben de bugün okudum. Bu düzenbazlığı ortaya döktüğünüz için ben sizi tebrik ediyorum. Ne yapıyorlar? Sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Adeta yalan haber makinesi gibi üretim yapıyorlar. Sahte isimler ve fotoğraflarla hesaplar açarak sosyal medyada 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. Bir defa bu da yalan. Yani 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun? Bu ne demek? Anne kucağındaki çocuklar da herhalde bu 40 milyonun içindedir. Böyle bir saçmalık olur mu?

Ortada milyonlarca insan varmış gibi gözüküyor. Ancak bu hesapları sadece birkaç kişi kullanıyor. Bunlar provokasyona yol açacak her türlü fitneyi, dezenformasyonu, yalanı bu hesaplardan yapıyorlar. Hesabın fotoğrafına bakıyorsunuz bir kadın görünüyor ama gerçekte hesabı kullanan kişi erkek çıkıyor. Aynı anda bir sürü hesabı kullanıyorlar. İşleri tamamen bu. Tam bir şebeke yani. İşte sizin de haberinizde anlattığınız gibi bu trol ordusu, bay bay Kemal'e çalışıyor. Bayağı da para veriyorlar. Bunlarla güya milletin aklını karıştırmaya çalışıyorlar."

"BAY BAY KEMAL BIRAK BU İŞLERİ DE MÜCADELENİ DELİKANLICA VER"

Orman yangınlarında, depremlerde ve diğer bazı hassas dönemlerde de bu hesapların her türlü fitneyi, fesadı ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, bu hesapların, depremzede gibi davranıp insanları kandıran binlerce tweet attıklarına da işaret etti.

Erdoğan, adına "köleleştirilmiş hesaplar" denilen hesapların da yine devreye sokulduğunu söyledi.

Sosyal medyada gerçek insanların hesaplarını bir şekilde çalıp sonra da buralarda kendi propagandalarıyla ilgili paylaşımlar yapıp hesap sahibi fark etmeden onları da geri sildiklerini aktaran Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının bundan haberinin bile olmadığını anlattı.