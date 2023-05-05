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    • 05.05.2023 10:12
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    • 05.05.2023 10:30
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    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek için çalışan trolleri deşifre oldu! İşte CHP'nin 40 milyon takipçili 6 trol ağı!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine adım adım ilerlerken muhalefetin sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira ve organize provokasyonlarına şahit oluyor. Trol ordusunun temelleri 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kozmik’ danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının netleşmesinin ardından sandık güvenliğine gölge düşürmek isteyen 40 milyon takipçili 6 trol ağı deşifre oldu. Söz konusu yüksek takipçili 121 hesap, sürekli olarak sahte içerik üretip halkı galeyana getiriyor.

    takvim.com.tr
    İşte CHP’nin 40 milyon takipçili 6 trol ağı!

    CHP'li belediyelerin hizmet ve icraat yerine tanıtıma para akıttıkları biliniyor. Tanıtım bütçesinin önemli bölümü de algı operasyonları ve manipülasyonda kullanılan on binlerce sosyal medya trollerine gidiyor. Mekanizma aslında 2010 yılında kuruldu ama kurumsallaşması ve bir örümcek ağına dönüşmesi 2016 yılında oldu.

    40 BİN KİŞİLİK TROL ORDUSU
    40 bini aşkın kişinin olduğu trol ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

    YAPI NASIL KURULDU?
    Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlendi.

    Ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi. Sosyal medyaya katılımın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılanma mahalle teşkilatlarına kadar indi. Bu yapıda aktif olarak bulunan 40 binden fazla trol bulunuyor. Ağ kendi içerisinde "CHP'li Fenomenler", "Destek Veren Fenomenler", "CHP Algı Timleri", "Sokak röportajcıları" ve 'Sosyal Medya Habercileri" olarak ayrı birimlere ayrılıyor.

    SMS İLE TALİMAT
    Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.

        CHP'NİN KADROLU FENOMEN TROLLERİ!
        Takipçileri 100 bin ile 1,5 milyonu buluyor. Bu hesaplardan bazıları gerçek, bazıları takma isimli. Bir bölümü CHP'li belediyelerin kadrolu çalışanı. Ünlüler adına sahte hesaplar da açılabiliyor.

        Foto: Uğur Arslan

        MANİPÜLATİF İÇERİKLER ÜRETİLİYOR

        Belirlenen ağların bundan önce başta mülteci karşıtlığı olmak üzere, özellikle hassas dönemlerde birlikte hareket ederek manipülatif içerikler ürettiği tespit edildi. Pandemi dönemi, 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ve 6 Şubat depremleri sürecinde de aktif rol alan bu ağlar üzerinden korku yayan ve halkı tedirgin edecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Ağlardaki hesaplar, birbirlerinin gönderilerini sürekli olarak yeniden paylaşım yaparak etkileşim ve takipçi kitlesi oluşturuyorlar. Çeşitli firma ve yatırım araçlarının reklamlarını yapan trol hesaplar ayrıca sıklıkla yasa dışı bahis siteleriyle de reklam iş birliği yapıyorlar.

        Foto: Çağdaş Çelik

        İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR

        Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor.

        Seçim sürecinde muhalefet blokuna destek veren bu ağların yöneticileri arasında PKK propagandası yapmaktan yargılanan Übeyit Bartın, deprem sürecinde provokatif paylaşımlar yapan @HaberReport isimli hesabın sahibi Furkan Güngör, milliyetçi ve ulusalcı kitlelere hitap eden @Tonyukuk isimli hesabın yöneticisi Alican Bilgiç var.

            TROLL AĞINI AKRABALARIYLA YÖNETİYORMUŞ!

            Ağ-1: Takipçisi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesaptan oluşan trol ağı farklı demografik yapılara ulaşacak şekilde kurgulandı. Bu ağ 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ile 6 Şubat depremi sürecinde aktif rol aldı. Son dönemde ise seçim güvenliğine gölge düşürecek, halkı tedirgin edecek paylaşımları dolaşıma sokuluyor. Trol ağının ana hedefinde ise Kürt halkı ve HDP (Yeşil Sol Parti)'nin seçmen kitlesi var. Ağın yöneticisi olduğu belirlenen Übeyit Bartın'ın terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçlarından davaları var. Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan Bartın'ın ağdaki hesapları ailesi ile birlikte yönettiği ve Übeyit soyadlı çok sayıda akrabasına sahte hesaplar açtığı belirlendi.

            KOVİD BİLGİLENDİRMEDEN DEZENFORMASYONA

            Ağ-2: Takipçisi sayısı 1 milyondan fazla 5 hesabın olduğu ağı Furkan Güngör isimli kullanıcı yönetiyor. @HaberReport isimli hesap merkezli ağda kullanılan hesapların isim ve kullanıcı adları sıklıkla değiştiriliyor. Bu sayede farklı çevrelerden takipçi kazanılıyor. @HaberReport isimli hesabın, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasından bir gün sonra koronavirüs bilgilendirme olarak değiştirdiği ve manipülatif paylaşımlar yaydığı belirlendi. Depremin ilk günlerinde üretilen dezenformasyon içerikleri de bu ağ üzerinden dolaşıma sokuldu.

            MİLLİYETÇİ SEÇMENİ MANİPÜLE EDİYORLAR

            Ağ-3: Takipçi sayısı 7 milyondan fazla 19 hesaptan oluşuyor. Ağın merkezinde @Tonyukuk isimli hesap var. Alican Bilgiç'in yönettiği ağ milliyetçi ve ulusalcı kitleye yönelik içerikler üretiyor. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vermesinden sonra İYİ Parti ve diğer milliyetçi seçmende oluşan rahatsızlığın önüne geçmek için üretilen içerikleri dolaşıma sokan ağ bunun yanında göçmen karşıtı ve ırkçı paylaşımların etkileşimlerini artırıyor. Alican Bilgiç'in yöneticisi olduğu ağa dahil olan diğer trol hesaplar ise Bilgiç'in kardeşi, kuzenleri, diğer yakın akrabaları ve arkadaşlarının adına açılmış.

                YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

                Ağ-4: Takipçi sayısı 4 milyondan fazla 19 hesaptan oluşan ağı profilinde avukat olduğu yazan Çağdaş Çelik yönetiyor. Film replikleri, dizileri, çizgi film ve kültür paylaşımları yapan ağdaki hesaplar periyodik olarak yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yapıyor. Hesaplar beş ayrı kişi tarafından yönetiliyor. Ağ hassas dönemlerde toplumun sinir uçlarına dokunacak manipülatif paylaşımlara etkileşim desteği veriyor.

                PAYLAŞIMLARIN ALTINDA ADETA BOMBARDIMAN YAPIYORLAR

                Ağ-5: Takipçisi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesaptan oluşan ağı Karma Açık Hava Reklamcılık adlı medya şirketi sahibi Umut Şenol kurdu. Trol ağındaki hesaplar 2022'nin eylül ve ekim aylarında İBB iştiraklerinde İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş çalışanı Uğur Arslan'ın olduğu bir grup tarafından devralındı. Yüksek takipçili hesapların ve özellikle de AK Partili bakan ile milletvekillerinin paylaşımlarının altına, "çökme" diye tabir edilen yöntemle, organize şekilde; borçlanma, geçim sıkıntısı ve yoksullaşmaya gibi konularda yorumlar yazan ve bu yönde üretilen içerikleri yayan ağın başka trol ağlarıyla da ilişkisi var.

                İKİYÜZLÜ SİYASET

                Ağ-6: Takipçisi sayısı 8 milyonu aşan 18 hesaptan oluşan ağı Fatih Kurt ve Ayşe Aydoğdu yönetiyor. Çeşitli firmalara reklam işbirliği ve gelir paylaşımlı destekler veren ağ, takipçi sayısını artırma çalışmaları da yapıyor. Toplamda 23 hesaptan oluşan ağ içerisinde @siyasetefsane adlı kullanıcı hesap, siyaset tarihinden paylaşımlar yaparken; ülke gündemini meşgul eden hassas dönemlerde ise dezenformasyon aracına dönüşüyor. Bu hesaptan mülteci karşıtlığı ve kadına şiddete yönelik topluma korku yayacak manipülatif paylaşımlar yapılıyor.

                    Hüsamettin Alkım Ünsal:
                    Twitter'da İlber Ortaylı, Meltem Cumbul, Nil Karaibrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Korel gibi ünlüler adına onlarca sahte/taklit hesap açtı. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümeti hedef alan mesajlar paylaşıyor. CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor.

                    Ozan Balık (@ozan_blk07):
                    CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışan Ozan Balık tarafından yönetiliyor.

                    Profesorfacia: Hesap Faruk Davarcı tarafından yönetiliyor. Onursal Adıgüzel ve CHP'nin trol başlarından Ozan Balık ile ilişkili.
                    Provokatif içerikli birçok etiketi ilk başlatan hesap bu.

                    Kemal Özkiraz @avrasyaanket: Hesap manipülatif anketleri ile tanınan Avrasya Anket Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz tarafından yönetiliyor. @kacsaatolduson, @mstselanik, @ankara_kusu gibi hesaplarla ilişkili.


                    Gökhan Özbek @gokhanozbek: 23 Derece YouTube kanalında yayınlar yapıyor. Kemal Özkiraz'la birlikte hareket ediyor.
                    Bahadır Başer @sesler_yurttan: Antalya ve Ozan Balık ile yakın ilişkide.
                    Nilgün Tap @nursse_hemsire: İzmir'de hemşire olarak görev yapan Nilgün Tap tarafından kullanılıyor.


                        Deniz Çoban @hzlandrc: FETÖ tarafından yönetilen @kacsaatolduson isimli hesapla bir dönem birlikte hareket etti.
                        ATAKIZ @ATAISIK: Hesap CHP'li Nurcan Gergin tarafından kullanılıyor.
                        TC_KemalBildis: Kemal Bildiş'in yönettiği hesap CHP'nın gündem ve etiket çalışmalarında aktif rol alıyor.

                        KARANLIK EKİP!
                        Twitter'da yüksek takipçili bazı hesaplar da CHP'nin trol ordusu ile birlikte hareket ediyor. Bu hesaplar arasında Gelecek Partisi, İYİ Parti ve FETÖ'yle irtibatlı kişiler var.

                        TÜRKİYE GERÇEKLERİ@MstSelanik: 500 bine yakın takipçili hesap Mesut Aykın tarafından kullanılıyor. İYİ Parti'ye yakın, bir dönem terör örgütü DHKP-C içeresinde faaliyet yürüttü.

                        ANKARA KUŞU @ankara_kusu: Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Oktay Yaşar tarafından yönetiliyor. Yaşar "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.



                        kacsaatolduson: Bir dönem FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Yılmaz tarafından kullanıldı. Şimdiki yöneticiler ise CHP'li belediyelerle ticari ilişki içerisinde olan kişiler. Bu hesap düzenli provokasyonlarla biliniyor.

                        KÜFÜR VE HAKARET TİMLERİ
                        Trol ordusunun en aktif üyeleri hesaplarının sonunda 'TİM', 'TM' gibi ifadeler yazan hesaplar. "Atatürkçülük" kisvesine bürünüp AK Parti ve MHP'lilere hakaretler ediyor. Hesaplardan bazıları şunlar:

                        AnafartalarTim, Atatim, BağımsızlarTeam, MKAParsTm, DireniŞçiler1881, HüRrİyEt tm, KemalistGençlikTM, KuvvacıTM, LaikDüşünceTM, MKA1838TM KuvayiMilliyeTM, DemokrasiTM, UluSolcularTM, Ataturktm, proletarya_tim, onuncukoytim, NutukTim, YurtTim, SarizeybekTim, Atacanlar TM, ATAMASÖZÜMVARTİM, cumhuriyetçilertim, ATATÜRK GENÇLİĞİ TM, OduncuTim.

                        SOKAKTA PROVOKASYON YAPANLAR
                        Trol ordusunun bir ayağını da "Sokak Röportajcıları" oluşturuyor. Bu sahte röportajcılar, hükümeti destekleyen vatandaşları aşağılama üzerine kurulu içerikleri Kılcal Damar Yapılanması ve fenomenlerle ülke gündemine sokuyor. Bu röportajlar aynı zamanda CHP medyasını da besliyor. Örneğin Facebook, YouTube ve birçok sosyal medya ağında yer alan İlave TV bunlardan biri. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hesapların yöneticisi Arif Kocabıyık'ın CHP'li Antalya Konyaaltı Belediyesi'nden işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti.

                            Röportajcıların bazıları şunlar:
                            * Daha önce FETÖ'nün kapatılan yayın organı Cihan Medya'da çalışan Hasan Köksoy'un yönettiği "Kendine Muhabir" hesabı.

                            * Mehmet Güzel Koyuncu'nun "Sade Vatandaş" hesabı.

                            * Ozan Çakmakçı'ın "Tüylü Mikrofon" hesabı.

                            * Ebru Uzun'un "Sokak Kedisi" kanalı.

                            * Ali Koyuncu'nun yönettiği 'Medyali tv'.

                            * Fatih Tekdal'ın yönettiği 'zeyrekmedya' YouTube kanalı.

                            * Onur Şahin'in "YurttasTV" Youtube kanalı.

                            * Tarık Şenocak'ın "Sen Ne Dersin?" kanalı.

                            BUNLAR DA KURYELER
                            CHP yöneticileri, trol ordusunun yalan ve manipülasyon haberlerinden hangisinin öne çıkarılacağını belirleyince devreye "Sosyal Medya Haberciliği" adı altında çalışan hesaplar giriyor.

                            Bu hesaplar doğrudan CHP Genel Merkezi tarafından yönlendiriliyor.

                            Örneğin "Haber" isimli Twitter hesabı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı'nın ekibi tarafından yönetiliyor.

                            Twitter ve Instagram'da haber paylaşan "Bee Haber" ve "ZAM Haber"ı yönetenler ise Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunda yer alan Alican Ayvataş ve CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanı Utku Doğruyol.

                            "Pollz" hesabını yöneten CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi ve İBB çalışanı Samet Burak Sarı.

                            Terör kaydı bulunan Muhammet Emre Topal ile Doğukan Kaya'nın yönettiği Darkwebhaber CHP'nin trol ordusunun amiral gemilerinden biri.

                            Doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan içerikler üreten PUSHOLDER'ı yöneten ise CHP'ye yakın Sercan Kılıç.

                            "Ajans_muhbir" hesabı Zafer Partisi'ne yakın olmakla birlikte CHP ile paralel hareket ediyor. Hesabın yöneticisi Süha Çardaklı.

                            "Whisper haber" İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Resul Burak Yıldırım tarafından yönetiliyor. Yıldırım CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nde çalışıyor.

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                            Tetikçi Batı medyasının küstah manşetleri! Erdoğan...
                            Haberler Güncel 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerine gölge düşürmek için çalışan trolleri deşifre oldu! İşte CHP'nin 40 milyon takipçili 6 trol ağı!
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