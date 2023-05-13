Terörün siyasi ayağı HDP mitingine elebaşı Öcalan flamasıyla girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı!

Terörün siyasi ayağı HDP'nin Yenikapı'daki mitingine PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafının bulunduğu flamayla gelen Davut K. gözaltına alındı.
HDPKK'nın Yenikapı'daki büyük İstanbul mitinginde güvenlik sebebiyle tedbir alan polis ekipleri, miting alanına doğru hareket eden grubun içerisinden Davut K.'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flama açtığını fark etti.
Ekipler şüpheliyi durdurarak kimliğini aldı. Yapılan sorgulamada Davut K.'nın örgüt üyeliğinden 2, örgüt propagandası yapmak suçundan da 1 kaydı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
"BİJİ SEROK APO BİJİ SEROK KEMAL" SLOGANLARI
Türkiye tarihi bir seçimin arifesindeyken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK'nın mitinginde skandal bir olay yaşandı.