HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailesinden sert tepki: "Babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor"

"ŞEHİT YAKINLARINI DÜŞÜNEREK OY VERİN"

Şehit korucu komutanı Encü'nün büyük oğlu Barış Encü ise, babasının 29 yıl boyunca dağlarda terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik mücadele verdiğini belirterek, "Babam bu mücadele sırasında bizlere de sürekli vatan ve millet sevgisini anlatırdı. Biz devletini seven bireyler olarak yetiştik. Ne makam ne de başka bir şey her şeyden önce vatan sevgisi gelir. Ama ne yazık ki, bu ülkenin kurucu partisiyiz diyen CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye, Türkiye'nin her köşesine yıllarca acı, gözyaşı yaşatan PKK ve HDP'nin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı amaçlıyor."