HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailesinden sert tepki: "Babamın dağlarda mücadele ettikleriyle yol yürüyor"

"KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM"

2022 yılında yaptığı başka bir konuşmasında ise Terörle iltisakları bulunan belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "O kayyum denen garabet uygulamayı tamamen bitireceğim" şeklinde konuşuyor.

"SURİYE'DE NİYE BULUNUYORUZ?"

Yine bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimiz korumak ve çevremizdeki terör örgütlerine karşı mücadele vermek için yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak, "İdlib'de niye bulunuyoruz? Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var. Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillenmelidir" gibi ifadeler kullanıyor.