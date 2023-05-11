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    • 11.05.2023 18:42
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    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'lı seçmeninden AK Parti adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi!

    Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine yürüyen 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler seçim çalışması yapan AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i tehdit etti. Başkan Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etmesinin ardından bir HDPKK'lı, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yağdırırım" diyerek Yurduseven'i tehdit etti.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’in seçmeninden ölüm tehdidi

    Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine giderken sokakları karıştırmak hem Kandil'den hem de küresel çetenin medya ayağından talimat alan 7'li koalisyonun eli kanlı ortakları AK Parti'lilere saldırılara başladı.

    HDP'LİLER AK PARTİ ADAYINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ | VİDEO İZLE

    HDP'LİLER AK PARTİ ADAYINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
    Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te CHP'lilerin silahlı saldırısının ardından bugün de HDP'liler AK Parti adayını ölümle tehdit etti.

    BAY BAY KEMAL'İN SEÇMENİ AK PARTİ ADAYINI TEHDİT ETTİ
    Son olarak terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine yürüyen 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler seçim çalışması yapan AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i tehdit etti.


    KAFANIZA MERMİ YAĞDIRIRIM TEHDİDİ
    Başkan Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etmesinin ardından bir HDPKK'lı, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yağdırırım" diyerek Yurduseven'i tehdit etti.


        HEM TEHDİT ETTİLER HEM DE PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜLER
        Yurduseven'i tehdit edilmesine aldırış etmeden pişkin pişkin gülümseyen bir HDP'li ise, "Sus oğlum sus" diyerek sözde uyarmaya çalıştı.


        Skandal tehdide sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Bu ülkede AK Partinin Adana Milletvekili Fatima Yurduseven seçim çalışması yaparken ölümle tehdit ediliyor ve bu tehditle ilgili muhalefetten tek bir açıklama bile yapılmıyor. Çünkü tehdit edenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı…" ifadelerini kullanarak 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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        Başkan Erdoğan 14 Mayıs öncesi gençlerle buluştu
        Haberler Güncel 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'lı seçmeninden AK Parti adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi!
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