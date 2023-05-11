7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'lı seçmeninden AK Parti adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi!



Skandal tehdide sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Bu ülkede AK Partinin Adana Milletvekili Fatima Yurduseven seçim çalışması yaparken ölümle tehdit ediliyor ve bu tehditle ilgili muhalefetten tek bir açıklama bile yapılmıyor. Çünkü tehdit edenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı…" ifadelerini kullanarak 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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