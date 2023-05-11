7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'lı seçmeninden AK Parti adayı Fatima Yurduseven'e ölüm tehdidi!

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine giderken sokakları karıştırmak hem Kandil'den hem de küresel çetenin medya ayağından talimat alan 7'li koalisyonun eli kanlı ortakları AK Parti'lilere saldırılara başladı.
HDP'LİLER AK PARTİ ADAYINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ | VİDEO İZLE
HDP'LİLER AK PARTİ ADAYINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te CHP'lilerin silahlı saldırısının ardından bugün de HDP'liler AK Parti adayını ölümle tehdit etti.
BAY BAY KEMAL'İN SEÇMENİ AK PARTİ ADAYINI TEHDİT ETTİ
Son olarak terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine yürüyen 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler seçim çalışması yapan AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i tehdit etti.
KAFANIZA MERMİ YAĞDIRIRIM TEHDİDİ
Başkan Erdoğan'ın selamını getirdiğini ifade etmesinin ardından bir HDPKK'lı, "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yağdırırım" diyerek Yurduseven'i tehdit etti.