Seçmenlere açık soru: Kandil ve Pensilvanya'nın Cumhurbaşkanı adayı kim?

KANTONLARLA PARÇALAMA PLANI

- Türkiye'de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.

- Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecek.

PKK: "ÖCALAN VE DEMİRTAŞ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERİN"

PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi ve bunu Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü için yapacaklarını ima etti.