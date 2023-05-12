Demokrasiye FETÖ-CHP kumpası: "Sadece Muharrem İnce'ye değil 114 bin 661 kişiye kuruldu"

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.
Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.
HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.
İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.
Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.
Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.
FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."
İnce, açıklamalarının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin, sağlık durumuyla ilgili sorusuna, "Gayet iyiyim." yanıtını verdi.