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    • 12.05.2023 12:01
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    Demokrasiye FETÖ-CHP kumpası: "Sadece Muharrem İnce'ye değil 114 bin 661 kişiye kuruldu"

    14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan yeni bir komplo FETÖ-CHP ortaklığı ile gerçekleşti. Kumpasın ardından adaylık çekilen Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olması için imza toplayan 114 bin 661 kişiyi yüzüstü bıraktı. Siyaset kulisleri kumpasın Türkiye'deki demokrasi geleneğine yapıldığını belirtirken Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde, "Bu olayla birlikte, 2012’de CHP Genel Merkezi’nde FETÖ imamlarını ağırlayan, sonra Amerika davetlerine katılan, 17/25 Aralık sürecinde, MİT TIR’ları kumpasında FETÖ’ye sözcülük yapan, belge ve görüntüleri paylaşan, el konulan şirketlerinin önüne desteğe giden ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün yalanlarına ortak olan Kemal Kılıçdaroğlu artık FETÖ’nün elinde esirdir. Bu duruma itiraz ederse aynı akıbet onu da bekliyor. En kötüsü ise, FETÖ kasetle, kumpasla, şantajla, montajla Kılıçdaroğlu üzerinden devleti esir almaya çalıyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Demokrasiye FETÖ-CHP kumpası

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.



    MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ | VİDEO İZLE

    Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.



    HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

    İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.

    Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.

    FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ
    Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."

    İnce, açıklamalarının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin, sağlık durumuyla ilgili sorusuna, "Gayet iyiyim." yanıtını verdi.



        KILIÇDAROĞLU RESMEN DALGA GEÇTİ
        Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamasının ardından sosyal medyadan adeta dalga geçer gibi bir paylaşımda bulundu. Kumpasın içinde yer alan Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" diyerek İnce'yi kumar masasına yeniden davet etti.



        114 BİN 661 KİŞİNİN HAYAL KIRIKLIĞI
        En büyük hayal kırıklığını Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi iradesiyle her zorluğa katlanarak vakit ayırıp, il ve ilçe seçim kurullarına gidip imza veren 114 bin 661 kişi yaşadığını belirterek konuyu köşesine taşıyan Gazetesi Nedim Şener, "Şantaj, hakaret, linç ve montaja sonuna kadar direnmek varken cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Muharrem İnce'yi adeta siyasi mevta haline getirdi." ifadelerini kullandı. İşte Şener'in bugünkü yazısı:

        Fetullahçı Terör Örgütü tam 13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için Türk siyasetini yine kumpasla, montajla dizayn ediyor.
        FETÖ kaset kumpası sonucu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 günü istifasını açıklamıştı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nın önü açılmıştı. Tam 13 yıl sonra yine FETÖ devreye girdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde engel olarak görülen, "bölücü" diye yaftalanan Muharrem İnce bu kez yine FETÖ'cüler tarafından hazırlanan ve gerçek olmayan montaj görüntülerle siyaseten mevta haline getirildi.

        114.661 KİŞİNİN HAYAL KIRIKLIĞI
        En büyük hayal kırıklığını Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi iradesiyle her zorluğa katlanarak vakit ayırıp, il ve ilçe seçim kurullarına gidip imza veren 114 bin 661 kişi yaşıyor. Şantaj, hakaret, linç ve montaja sonuna kadar direnmek varken cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Muharrem İnce'yi adeta siyasi mevta haline getirdi.

        AKŞENER'İ DE LİNÇ ETTİLER
        Benzerini 3 Mart günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaşamıştı. Muharrem İnce'nin yaptığı tarifle FETÖ'cülerin, PKK'lıların, CHP Genel Merkezi ve belediye beslemeleri ile, ünlü ve ünsüz kişilerin hakaretleri ve küfürleri ile 6 Mart günü masaya dönmüştü.

        20 Mart günü bu köşede, Meral Akşener'e yapıldığı gibi "Öve öve, söve söve, olmazsa döve döve" Muharrem İnce'nin de adaylıktan çekilmesi için baskı yapılacağını yazmıştım.

        29 Mart günkü yazımda da Muharrem İnce'nin çekilebileceğini şu satırlarla anlatmıştım: "Meral Akşener'in 3 Mart'ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler, şimdi aynısını Muharrem İnce'ye yapıyorlar. Meral Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz.

        KURDUN DİŞİNE KAN DEĞDİ
        Sosyal medyanın sadece bilgi, görüş, yorum yapma alanı değil, siyasette linç ve yola getirme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.

            Yine, Meral Akşener'e masadan kalktığı için 'Çek sifonu gitsin' diye hakaret eden Fazıl Say, bunu açık açık yazmış: 'Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı... Meral Akşener döndü, iyi etti...'

            Bir diğer tweet'inde ise şu ifade geçiyor: 'Bakın; sosyal medya algıda büyük bir güç artık. Bilincinde olalım.'

            Neymiş; 'algıda' yani artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil, onların sizin hakkınızda yarattığı 'algı' önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra ona inanmaya başlar.

            O yüzden, yaratılmak istenen algıya karşı tek başına kalıp mücadele edebilenler bu savaşı kazanır.

            GENEL MERKEZ BESLEMELERİ
            Muharrem İnce'nin tanımıyla: 'FETÖ'cüler, PKK'lılar, genel merkez ve belediye beslemeleri' başta, ünlü ve ünsüz isimler, organize gruplar 'algı operasyonundan' vazgeçmeyecekler. Ta ki adaylıktan çekilene kadar.

            Hani derler ya, 'Kurdun dişine kan değdi bir kere...' Alıştılar artık, kan almadan, parçalamadan bırakmazlar."

            Neredeyse iki ay önce söylediğim gibi, bırakmadılar da...

            Hakaret, iftira, sahte dekontlar, porno sitelerinden alınmış fotoğraflarla yapılan montajlarla şantaj ve tehditte bulunan FETÖ'cüler, başka PKK'lılar başta olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediyelerin trol ağları Muharrem İnce'ye adeta diz çöktürdü.

            Muharrem İnce, "Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar" diyerek adaylıktan çekildiğini açıklarken, montaj görüntülerle saldıranların bekledikleri siyasi sonucu alacaklar mı, onu 14 Mayıs'ta göreceğiz.

            DİZ ÇÖKTÜRDÜLER
            Ama bu yaşananlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk devleti, Türk milleti ve Türk demokrasisi için nasıl büyük bir tehlike olduğunu gösterdi.

            Meral Akşener'in ardından Muharrem İnce'ye diz çöktüren FETÖ'cüler, bu montaj, şantaj ve kumpasları Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için yaptı.

            Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye yapılan şantaj ve montaja karşı çıkacağına, rakibinin bu yolla adaylıktan çekilmesine itiraz edeceğine, inanılmaz bir fırsatçılık yaparak, "Benim çağrım hâlâ geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye sofrasına bekliyorum. Buyursun lütfen gelsin" diye tweet attı.

            Ortada kırgınlık ve dargınlık değil, siyasete müdahale eden şantaj ve montajlar var.

            KILIÇDAROĞLU FIRSATÇILIĞI
            Görünen o ki, Kılıçdaroğlu gelinen noktadan hiç de rahatsız değil. Tek derdi, hakaret ve küfürlerle adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin masaya gelmesi.

            Tüm bu yaşananların özeti şudur; Kemal Kılıçdaroğlu'nun önü nasıl FETÖ'nün Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla açıldıysa, yol temizliği de Muharrem İnce'ye şantaj ve montajlarla açıldı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna FETÖ'nün kumpas, şantaj ve montaj kasetleriyle oturmayı hedefliyor.

            Bu olayla birlikte, 2012'de CHP Genel Merkezi'nde FETÖ imamlarını ağırlayan, sonra Amerika davetlerine katılan, 17/25 Aralık sürecinde, MİT TIR'ları kumpasında FETÖ'ye sözcülük yapan, belge ve görüntüleri paylaşan, el konulan şirketlerinin önüne desteğe giden ve 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün yalanlarına ortak olan Kemal Kılıçdaroğlu artık FETÖ'nün elinde esirdir. Bu duruma itiraz ederse aynı akıbet onu da bekliyor. En kötüsü ise, FETÖ kasetle, kumpasla, şantajla, montajla Kılıçdaroğlu üzerinden devleti esir almaya çalıyor.



                "FETÖ-YCHP KASET ŞANTAJI BAŞARILI OLDU!"
                İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasına sosyal medya tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "FETÖ-YCHP kaset şantajı başarılı oldu! Memleket Partisinin fedakar ve cefakar örgütleri ve tabanı böyle bir sonu hiç ama hiç haketmedi!" dedi.

                DENİZ BAYKAL KUMPASI NASIL OLMUŞTU?
                Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Genel Başkanlığı'na da benzer bir FETÖ kumpas operasyonu sonrası gelmişti.

                (Tarih: 7 Mayıs 2010) FETÖ düğmeye bastı ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayınladı.

                (Tarih: 10 Mayıs 2010) Deniz Baykal, FETÖ'nün ikinci kasedin olduğunu açıklanmasının ardından istifa etti.

                (Tarih: 10 Mayıs 2010) Deniz Baykal'ın istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi

                (Tarih: 16 Mayıs 2010) Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi

                (Tarih: 22 Mayıs 2010) Deniz Baykal'ın kasedinin yayınlanmasından 15 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu

                KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAHAR' VADETTİĞİ FETÖ KOMPLO KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI!
                Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin ayağına gitti ancak umduğunu bulamadı. Gelişme üzerine CHP yandaşları ve sosya medya trolleri Muharrem İnce'yi hedef gösteren paylaşımlarını sıraladı.

                İnce bu duruma geride bıraktığımız günlerde çok sert tepki gösterip, 7'li koalisyona rest çekerek şu ifadeleri kullandı;

                Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

                "SON DEFA SESLENİYORUM, MASKENİZİ DÜŞÜRÜRÜM"
                Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

                Muharrem İnce'nin kendisine 'adaylıktan çekil' baskılarına gösterdiği tepki ve 7'li koalisyona "Maskenizi düşürürüm" şeklinde yaptığı uyarının gölgesinde çok ama çok çirkin bir gelişme yaşandı.



                FETÖ'DEN MUHARREM İNCE'YE SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
                Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.



                Fotoğrafta: FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven

                Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



                    MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
                    Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.

                    SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
                    Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.

                    Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.

                    Gelişme üzerine Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımladı.



                    "FETÖ'CÜ AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
                    FETÖ'cü aşağılık teröristlerle ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" diye konuştu.

                    İnce'nin Manisa ve İzmir programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

                    Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

                    SAĞLIK DURUMU İYİ
                    Muharrem İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Sayan, "Tabii bu yaşananlar kolay değil. Özellikle Memleket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana sürekli bu saldırılarla boğuşmak zorundayız ama seçime yaklaştığımız bu dönemde saldırıların şiddeti iyice arttı" ifadelerini kullandı.

                    "ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK"
                    Sayan, İnce'nin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medyada adaylıktan çekileceğine dair paylaşımların olduğunu da ifade ederek, "Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek" dedi.


                    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

                    BU BİR FETÖ OPERASYONUDUR
                    FETÖ'nün kaset kumpaslarını katıldığı bir canlı yayında deşifre eden gazeteci Nedir Şener, operasyonu tek tek ifşa etti. Şener, "Muharrem İnce'nin başına gelen bütün bu linç kampanyası, Kılıçdaroğlu adına yol temizliği yapan FETÖ'nün bir operasyonu. İnce de söyledi, "üzüntüm şu" dedi, "Bütün bu iftira kampanyası sahte dekontlar, porno içerikleri CHP kardeşlerim tarafından Whatsapp gruplarında paylaşılıyor." dedi. CHP'nin bunu yapanların tamamını lanetliyorum ve düştükleri çukurda bir gün o iftiralarda boğulmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



                        FETÖ KUMPASINDAN YÜZ BULAN CHP MEDYASI ALGIYA BAŞLADI
                        CHP medyası ise hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısına başladı. Başrolde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'si var idi.

                        Oda TV, Muharrem İnce'nin durumunun kritik olduğunu iddia ederek "ÇEKLİYOR MU?" ifadesinin yer aldığı manşet kapağıyla haberi okurlarına servis etti.


                        KILIÇDAROĞLU FONDAŞI KONUŞTU KUMPAS İTİRAF ETTİ İNCE'Yİ TEHDİT ETTİ
                        Oda TV'nin ardından CHP fondaşı Sözcü de kumpası itiraf eden bir habere imza attı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşan İsmail Saymaz imzalı haberde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının bir kez daha İnce'ye çağrı yaparak kumar masası davetini tekrarladığı belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle İnce'ye ulaşmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı'nı adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Adeta kumpası itiraf ederek İnce'yi tehdit eden bir üslupla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…" dedi.


                        İNCE'YE KUMPAS BAŞARILI OLDU: ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK
                        Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini haber yapan Saymaz'ın ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin de kumpasın başarılı olduğunu iddia etti. İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin, "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.

                            ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
                            İnce, kumpas sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." dedi.

                            PARTİ SÖZCÜSÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
                            Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, sosyal medya hesabı FETÖ'nün kurduğu kumpasa karşı CHP fondaşı medyanın başlattığı "çekil" operasyonuna tepki gösterdi. Özkal, "Sahi; yapılan bunca algı operasyonundan sonra hala "çekilecekler" söylentilerine inanan var mı? Pes…" ifadelerini kullandı.



                            Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu daha önce de İnce ile ittifak görüşmesi gerçekleştirmiş ardından CHP fondaşı medya üzerinden kulis operasyonu gerçekleştirmişti.

                                BABALA'DAN FETÖ ÇIKTI: HEDEFTE MUHARREM İNCE
                                İnce, Nisan ayında Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sindeki programa katılmış. Burada FETÖ iltisaklı Kemal Uçar'la tartışma yaşamıştı.

                                Adem Yavuz Arslan ve Hakan Şükür gibi firari vatan hainleri FETÖ iltisaklı Uçar'a arka çıktı, FETÖ medyasında Kemal Uçar güzellemeleri yapıldı. Tüm bu yaşananların gölgesinde Takvim.com.tr, Oğuzhan Uğur'un manipülasyon yapması için zemin hazırladığı FETÖ hükümlüsü Kemal Uçar'ın karanlık sicilini satır satır deşifre etmişti.




                                KILIÇDAROĞLU ADINA TETİKÇİLİK YAPAN FETÖ'CÜLER LİNÇ ETTİ
                                Öte yandan gazeteci Nedim Şener, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildiğini söyledi.

                                Şener, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildi; itibarı, aile huzuru, sağlığı ile oynandı. FETÖ'nün nasıl bir aşağılık örgüt olduğu bir kez daha görüldü. 14 Mayıs sonrası ne yapacağımı soranlara; yarım kalan işimizi bitireceğiz yemin olsun" ifadeleriyle İnce'ye destek verdi.



                                FETÖ KUMPAS KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI, KILIÇDAROĞLU SAATLER SONRA TOPA GİRDİ!
                                FETÖ, Muharrem İnce aday olmasın diye sahte görüntüler ve aşağılık yöntemlerle kumpas kurup Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona alan açtı. CHP medyası "İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. Durumu izleyip umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise saatler sonra topa girdi.

                                Kılıçdaroğlu, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" diyerek Muharrem İnce'ye seslendi.

                                Ancak bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kumpasa maruz kalan İnce'ye yaptığı bu çağrı samimiyetten uzak bir tutum olarak kayıtlara geçti.


                                    DERİN KUMPAS! BAYKAL'IN TASFİYESİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN KASETLE CHP'NİN BAŞINA GEÇİŞİ
                                    Bu kapsamda Takvim.com.tr kaset kumpasından siyasi ikbal devşiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ve kumpasa maruz kalan Baykal'ın partiden tasfiyesinin perde arkasını ele aldı.

                                    CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıklarına bir bakalım;



                                    3 SENARYODAN BİRİSİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU VAR
                                    Öymen, İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti.

                                    Yıllar önce CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun nasıl göreve geldiğini ifşa eden Öymen, Türkiye ve Orta Doğu hakkında araştırma ve değerlendirmeler yayınlayan Silk Road Enstitüsü'nün kendisine rapor sunduğunu açıklamıştı.

                                    Raporu sunan Enstitü'nün ABD'deki derin devletin kontrolünde olan John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalıştığı biliniyor.

                                    Öymen, "Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size Silk Road diye bir Enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında yazılar yazıyor değerlendirmeler yapıyor, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalışıyorlar. Şimdi yöneticileri geldi beni ziyaret etti, "Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik" dedileri. Rapor Türkiye ile ilgili muhtemele senaryolar, 60-70 sayfalık bir rapor. 3 tane senaryo var başlıca." ifadelerini kullanmıştı.

                                    Rapordaki üç senaryoyu tek tek açıklayan Öymen, "Bir tanesi Türkiye Batı'dan tamamen kopar bir İslam devleti olur, tamamen Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, uzun uzun anlatıyor. Onun vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur, bunu anlatıyor. Tabi o da çok kötü olur." demişti.

                                    KILIÇDAROĞLU' CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?
                                    Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ifşa eden Öymen, "Üçüncü senaryo, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Kılıçdaroğlu, partinin politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir. Ben bunu göreve geldiğinde Kılıçdaroğlu'na da okudum, Baykal'a da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım sizin için böyle böyle diyorlar haberiniz var mı? diye. Bu onlar için de bir sürpriz değil. Kılıçdaroğlu dinledi fazla bir yorum yapmadı. Bu olaylardan sonra Baykal'ın olayı oldu, Baykal'ın istifasından 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı." diyerek olayın uluslararası bir müdahale ile gerçekletiğini adeta itiraf etmişti.




                                    DERİN ABD'NİN CHP'YE MÜDAHALESİ
                                    Bilindiği gibi Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var. Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı. Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.

                                        Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

                                        "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

                                        Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.



                                        CHP'DEKİ KEMALİSTLER VE ULUSALCILAR PARTİDEN NASIL TASFİYE EDİLDİ?
                                        CHP'nin başına geçtikten sonra partiyi dizayn çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu birçok FETÖ iltisaklı ve DHKP-C destekçisini partiye yerleştirmiş seçimlerde terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın İzmir'de 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Takvim.com.tr'nin daha önce deşifre ettiği gibi Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. Taşkın'ın FETÖ'ye övgüler yağdırdığını daha önceki haberlerimizde deşifre etmiştik. Bugün, Taşkın'ın CHP-FETÖ ve HDPKK arasında kurulan kirli ittifakın temellerini Taraf'taki köşesinde nasıl attığını Takvim.com.tr olarak tarih tarih açıklamıştık.

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