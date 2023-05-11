FETÖ - CHP kumpasıyla adaylıktan el çektirilen Muharrem İnce'ye şimdi de "7'li koalisyonun mitingine katıl" baskısı!

Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu.





"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.



Memleket Partisi Genel Başkanı "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

RESMİ EVRAKLAR YSK'YA TESLİM EDİLDİ

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASININ DEĞİŞME ŞANSI YOK

AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK' bırakıyorum." dedi.