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    • 12.05.2023 17:57
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    FETÖ - CHP kumpasıyla adaylıktan el çektirilen Muharrem İnce'ye şimdi de "7'li koalisyonun mitingine katıl" baskısı!

    FETÖ ve CHP eliyle yapılan kaset operasyonu sonrası adaylıktan el çektirilen Muharrem İnce’ye şimdi de "7'li koalisyonun mitingine katıl" baskısı yapılıyor. CHP yandaşı Özlem Gürses, önce "Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" paylaşımını yaptı, sosyal medyayı karıştırdı. Sonra da apar topar paylaşımını kaldırdı. Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Muharrem İnce ise 7'li koalisyonun mitingine katılmayacağını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Hasar da miting olayının uydurma olduğunu söyledi. Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    İnce’ye şimdi de 7’li koalisyonun mitingine katıl baskısı!

    Türkiye 14 Mayıs'a sayılı saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.

    Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu.



    "45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
    İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

    RESMİ EVRAKLAR YSK'YA TESLİM EDİLDİ
    Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

    CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASININ DEĞİŞME ŞANSI YOK
    AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK' bırakıyorum." dedi.



    KASET KUMPASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
    Kaset kumpasının ardından sahneye Kemal Kılıçaroğlu çıktı... Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası parçasını paylaşarak "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi, İnce'yi davet etti. Ancak bu daveti birçok kişi samimi bulmadı.

    CHP liderinin "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" sözleri dikkatlerden kaçmadı.


        "PİSLİĞİN ÜZERİNDE OTURAN KILIÇDAROĞLU'NUN PİSLİĞİ ÇÖZME GİBİ BİR DERDİ YOK"
        Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yaptığı "Gel bu pisliği beraber çözelim" çağrısını takvim.com.tr'ye değerlendiren Mehmet Sevigen, Baykal'a kurulan komploya atıfta bulunarak "Bir kere İnce'ye "Sen pisliğin içindesin. Bunları yaptın. Gel beraber çözelim" diye itham ediyor. Pisliği üzerinde oturan Kılıçdaroğlu'nun pisliği çözme gibi derdi olamaz" dedi.




        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcakığını korurken adaylıktan çektirilen Muharrem İnce'ye şimdi de "7'li koalisyonun mitingine katıl" baskısı yapılıyor.

        ÖNCE SÖVE SÖVE ADAYLIKTAN EL ÇEKTİRDİLER ŞİMDİ DE "MİTİNGE KATIL" BASKISI YAPIYORLAR
        CHP yandaşı Özlem Gürses, Twitter hesabından "Tam da söylediğim gibi… Sn Muharrem İnce yarın Millet İttifakının büyük Ankara Mitingine katılmayı kabul etti…" paylaşımında bulundu.



        Paylaşım sonrası CHP yandaşı haber siteleri ve troller İnce'nin 7'li koalisyonun mitingine katılacağını 'flaş gelişme' olarak duyurdu. Ancak olayın gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasının ardından Özlem Gürses apar topar paylaşımını kaldırdı.



        MUHARREM İNCE YALANLADI: "BENİMLE KİMSE KONUŞMADI, HABERİM YOK"
        Sosyal medyadaki iddialar üzerine Muharrem İnce, 7'li koalisyonun mitingine katılmayacağını söyleyerek, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.




            MEMLEKET PARTİSİ: MİTİNG OLAYI UYDURMA
            Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Hasar ise miting olayının uydurma olduğunu söyledi.

            Hasar, "Adaylıktan feragat edildi! Memleket adına fedakârlık yapıldı." "Herhangi bir taraf lehine çekilme söz konusu değildir. 'Şuna oy verin, buna oy verin', asla denmedi! Bırakın artık Memleket Sevdalıları ile uğraşmayı!" dedi
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            Takvim.com.tr kumpasın sahte dekontuna ulaştı
            Haberler Güncel FETÖ - CHP kumpasıyla adaylıktan el çektirilen Muharrem İnce'ye şimdi de "7'li koalisyonun mitingine katıl" baskısı!
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