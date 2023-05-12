Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. FETÖ desteği! Muharrem İnce'ye yapılanlar akıllara Deniz Baykal'ı getirdi! Gazeteler FETÖ kumpasına nasıl hizmet etti?

Önce CHP yandaşları İnce üzerinde büyük baskı kurmaya, hakarete varacak cümleler kullanmaya başladı, ardından FETÖ sahte görüntüler üzerinden başladı kumpasına.

Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.



Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.