Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. FETÖ desteği! Muharrem İnce'ye yapılanlar akıllara Deniz Baykal'ı getirdi! Gazeteler FETÖ kumpasına nasıl hizmet etti?
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine geri sayımı başlatmışken CHP ve FETÖ iş birliği ile yeni bir kaset kumpasına tanıklık ediyor. Baskıyla adaylıktan çekilmesini sağlayamadıkları Muharrem İnce'ye kaset kumpasıyla geri adım attırdılar. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamada FETÖ'yü işaret ederek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk siyasi tarihine bomba gibi düşen yeni kaset kumpası herkesi 2010 yılına götürdü. 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmasını sağlayan da bir kaset kumpasıydı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? Deniz Baykal'a kaset kumpası nasıl kuruldu? Deniz Baykal'a kaset kumpasını gazeteler nasıl gördü? İşte dönemin gazete manşetleriyle FETÖ elinin kanıtı...
Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala Deniz Baykal'a kaset kumpasını anımsatan olayla karşı karşıya.
CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı'na da adaylığını koyunca CHP-FETÖ iş birliği ile kirli bir komploya maruz kaldı.
Önce CHP yandaşları İnce üzerinde büyük baskı kurmaya, hakarete varacak cümleler kullanmaya başladı, ardından FETÖ sahte görüntüler üzerinden başladı kumpasına.
Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.
Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.
SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.
Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.
"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
Memeket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.
İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.