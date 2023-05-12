Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLİK ZİRVESİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum.
PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YÜRÜYORUZ
Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya.
BAŞKAN ERDOĞAN: PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YÜRÜYORUZ I VİDEO İZLE
Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra teşekkür ederiz diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok.