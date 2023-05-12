Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

İKNA ODALARINI UNUTMATIK BAY BAY KEMAL

Siz kimi aldatıyorsunuz. Malum odalarda içeri aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi? Lafa gelince ahlak dersi vermek, gerçekte insanları linç etmek var. İkna odalarını unutmuyoruz Bay bay Kemal. CHP zihniyetinin nasıl karanlık bir gelecek vaat ettiğine şahit olduk. 85 milyon bu rezillikleri gördü. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Biz asla bunlar gibi davranmadık. Ne kadar aykırı olursa olsun, hiçbir düşünceyi yasaklamadık. Kandil'den gelen talimata göre hareket edenlerle birlikte olmadık. Milletimize karşı hep dürüst oldu. Bizden önce başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı kaldırdık. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu başlarını ezdik. Şu anda Güneydoğu'da Doğu'da vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Yabancı ülkeler bize ayar veriyordu, dur dedik. Her alanda ülkemizi daha güçlü bir konuma getirdik. 3600 dolardan kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik.

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