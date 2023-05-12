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    • 12.05.2023 22:45
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    Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimleri öncesi devreye alınan provokasyonlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Varsın onlar hakaret etsin. Biz bu gençlikle pazar kadar mezara kadar yürüyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarına karşı sessiz kalmayacağını belirten Erdoğan, "Sen acizsin, zavallısın. Sen şimdi Putin'e saldırınca ben de buna eyvallah etmem, çünkü Rusya ile olan münasebetlerimizi ABD ile olan münasebetlerimizden geri kalır değil." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs giderken takiye siyaseti yapan muhalefeti yerden yere vuran Başkan Erdoğan, "Lafa gelince dürüstlük gerçekte yalanın ve iftiranın dibi var. Lafa gelince ahlak dersi vermek gerçekte insanları linç etmek var. Sözde ileri demokrasi var özde faşizmin en ilkel hali var. İkna odalarını unutmuyoruz Bay Bay Kemal" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLİK ZİRVESİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum.


    PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YÜRÜYORUZ
    Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya.

    BAŞKAN ERDOĞAN: PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YÜRÜYORUZ I VİDEO İZLE

    Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra teşekkür ederiz diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok.

        Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür.

        Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti.

        Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan KIZILELMA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Erbakan hocamızın da yaptığı Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık. Devrin otosuna saldıramıyorlar, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik başaramadılar.

            "AK PARTİ'NİN İÇİNE LGBT SIZAMAZ"
            Her yaştan gencimiz hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş oldular. Dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz... Sosyal medya dehlizinden kurtardığımız her gencimiz aydınlık geleceğimizdir. Sizler de faaliyetlerinizle gençlerimizin kökleriyle bağını korumaya destek oluyorsunuz. Her birinize emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlardır. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. HDP LGBT'cidir. Onlarla yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçimden sonra hedefimiz değişikliği yapmaktır.



            BAY BAY KEMAL'E RUSYA TOKADI
            Bunlar demokrasinin milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar Batı'nın içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Sivil toplum kuruluşlarımızın tehditle korkutulmasına müsaade etmedik. Hak bildiğimiz yoldan sapmadan gençlerimiz için doğrusunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem de durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Erdoğansız Türkiye diyorlar. Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı.



            BAY BAY KEMAL'E PUTİN TOKADI | VİDEO İZLE

            Bay Bay Kemal Sayın Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Biden, Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın. Biden, böyle söylediği zaman ben niye böyle söyledi demedim. Sen, Putin'e saldırınca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan münasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri değil. Dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın.

            Yanındakilerden bir tanesi. Davos'tayız. IMF başkanıyla görüşüyoruz. Dedim ki Türkiye'den alacağınız var, paranızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Paranı al ama Türkiye'nin başbakanı benim siyasetine karışamazsın. O zaman başbakanım baktım Bebecan kızardı bozardı. Niye anladım. 2013'e kadar IMF ile bu süreç devam etti. 23,5 milyarın tamamını ödedik IMF ile ilişkileri bitirdik. Onlar otellerin lobilerinde sözcüsü CHP'nin sözde MB başkanlığını yapan zat ikisi birlikte görüşmeler yaptılar. Bize de yardım alın diye tavsiyede bulunuyorlar. 10 yıldır bizim IMF ile ilişkimiz yok.

                "SORSAN BUNLARDAN DEMOKRATI YOK"
                115 milyar dolar civarında. Başbakanlığımda Merkez Bankası döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Şimdi Batı medyası işi gücü bıraktı, kendi seçimleriyle ilgilenmediği kadar bizim seçimlerle ilgilenmeye başladı. İş öyle çığırından çıktı ki basın ilke etik hepsi ayak altına alındı. Her türlü kepazeliği sergiliyorlar.

                Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar. Tüm tuşlara basıyorlar. Herkese baskı kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratı yok. Sorsan baharı barışı getirecekler. Bu ülkede kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın. Sen bunlardan bir tanesisin. AYM'ye varacak kadar sizler neler yapmadınız. Ben kızımı İstanbul'dan alıp başka şehre göndermek zorunda kaldım. Bu çileleri çektik.

                İKNA ODALARINI UNUTMATIK BAY BAY KEMAL
                Siz kimi aldatıyorsunuz. Malum odalarda içeri aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi? Lafa gelince ahlak dersi vermek, gerçekte insanları linç etmek var. İkna odalarını unutmuyoruz Bay bay Kemal. CHP zihniyetinin nasıl karanlık bir gelecek vaat ettiğine şahit olduk. 85 milyon bu rezillikleri gördü. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Biz asla bunlar gibi davranmadık. Ne kadar aykırı olursa olsun, hiçbir düşünceyi yasaklamadık. Kandil'den gelen talimata göre hareket edenlerle birlikte olmadık. Milletimize karşı hep dürüst oldu. Bizden önce başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı kaldırdık. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu başlarını ezdik. Şu anda Güneydoğu'da Doğu'da vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Yabancı ülkeler bize ayar veriyordu, dur dedik. Her alanda ülkemizi daha güçlü bir konuma getirdik. 3600 dolardan kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar
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