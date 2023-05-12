Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler

"GÖKKUŞAĞI MASASI"NIN LGBT DOSYASINI AÇTIK

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sapkın akımlara arka çıkan 7'li koalisyon için "Gökkuşağı Masası" tanımında bulunmuştu.



Koalisyonun LGBT dosyası oldukça kabarık. LGBT'liler geçmişte İYİ Parti Genel Başkanı'na özel teşekkür ziyaretinde bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise LGBT vaadini bill boardlara astırmıştı. HDP ise LGBT'li bir ismi milletvekili adayı yaptı. İ



PKK güdümündeki HDP ile kol kola girmekten çekinmeyen altılı masa, LGBT'yi savunan görüşleri ile de dehşete düşürüyor.

Saadet Partisi'nin karşı çıkması sebebiyle ortak mutabakat metnine İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'yi ekleyemeyen ittifak partilerinin bu konudaki kararlığı ise tüm itirazlara rağmen sürüyor.

2021 yılında "LGBT aile yapısını bozmaz" diyen Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" vaadini yazdırdı. Eşcinselliğe yasal koruma anlamına gelen bu adıma ittifaktaki Saadet Partisi dışında itiraz bulunmuyor.

LGBT YÜRÜYÜŞÜ HAFIZALARDA

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumu sebebiyle 2 sene önce LGBT üyeleri, Akşener'e ve İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.

Akşener'le görüşme sonrası "Meral Anne" pankartlarıyla genel merkez önünde açıklama yapan üyeler, "LGBT topluluğuna sahip çıkan İYİ Parti ailesine teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de 2019 yılında ABD'deki LGBT yürüyüşüne "büyük bir coşkuyla" katıldıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmış ve "Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir" savunmasını yapmıştı.

BABACAN DA KARŞI DEĞİL

Masanın bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.

Devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız" diyerek eşcinselliğe özgürlüğü savunmuştu.

HDP'NİN YEŞİL SOL ADAYI SAPKIN LGBT'Lİ SEMYANİ PERİZADE

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Semyani Perizade isimli adayı LGBT üyesi.



Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından, "An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!" ifadeleriyle duyurdu.





ERKEKLERLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞADIM HAYATIMDA BİR KADIN VAR

Sapkın LGBT'li kendini biseksüel olarak tanımlıyor.



Suçu erkeklere atan Perizade, "Yani uzun süreli ve duygusal ilişkilerim hep karşı cinsle gelişti. Kadınlarla küçük çaplı romantik ilişkiler yaşamıştım. Fakat son iki yıldır hayatımda bir kadın var" dedi.









