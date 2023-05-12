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    • 12.05.2023 21:08
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    Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler

    Seçimlere sayılı saatler kala 7'li koalisyon yıkım odaklı kirli siyasetine hız verdi. İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi. HDPKK'nın kentte düzenlediği mitinge CHP'li Karşıyaka Belediyesi çalışanları destek verme amacıyla katıldı. Söz konusu mitingde HDPKK sunucusu İzmir adaylarının LGBT'nin temsilcisi olarak anons etti. Böylelikle 7'li koalisyonun sapkın akımlara arka çıkan tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Gökkuşağı Masası” olarak tanımladığı 7'li koalisyonun LGBT dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İzmir’de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi

    Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık saatler kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyaseti hız kazandı.

    Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık meselesi haline getirdi, HDPKK ile masaya oturup bölücü şartlara boyun eğdi.

    "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"
    Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingde ise Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.

    CHP - HDPKK - LGBT İTTİFAKI TESCİLLENDİ
    Bugün de İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi.




    CHP'li Karşıyaka Belediyesi çalışanları HDPKK'nın İzmir'de düzenlediği mitinge destek olmak amacıyla alana gitti. Kayda geçen görüntüler tepkiyle karşılandı.

        "ADAYLARIMIZ LGBT'NİN TEMSİLCİSİ"
        Mitingde HDPKK'nın suncusu "İzmirli halkların, Kürtlerin, Alevilerin, kadınlarıni gençlerin, LGBT+'ların tüm ezilenlerin temsilcileri adaylarımız" anonsunu yaptı



        İzmir adaylarının LGBT'nin temsilcisi olarak anons edilmesi, 7'li koalisyonun ailenin temeline dinamit döşeyen sapkına akımlara arka çıktığını bir kez daha tescilledi.

        "GÖKKUŞAĞI MASASI"NIN LGBT DOSYASINI AÇTIK
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sapkın akımlara arka çıkan 7'li koalisyon için "Gökkuşağı Masası" tanımında bulunmuştu.

        Koalisyonun LGBT dosyası oldukça kabarık. LGBT'liler geçmişte İYİ Parti Genel Başkanı'na özel teşekkür ziyaretinde bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise LGBT vaadini bill boardlara astırmıştı. HDP ise LGBT'li bir ismi milletvekili adayı yaptı. İ


        PKK güdümündeki HDP ile kol kola girmekten çekinmeyen altılı masa, LGBT'yi savunan görüşleri ile de dehşete düşürüyor.

        Saadet Partisi'nin karşı çıkması sebebiyle ortak mutabakat metnine İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'yi ekleyemeyen ittifak partilerinin bu konudaki kararlığı ise tüm itirazlara rağmen sürüyor.

        2021 yılında "LGBT aile yapısını bozmaz" diyen Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" vaadini yazdırdı. Eşcinselliğe yasal koruma anlamına gelen bu adıma ittifaktaki Saadet Partisi dışında itiraz bulunmuyor.

        LGBT YÜRÜYÜŞÜ HAFIZALARDA
        İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumu sebebiyle 2 sene önce LGBT üyeleri, Akşener'e ve İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.

        Akşener'le görüşme sonrası "Meral Anne" pankartlarıyla genel merkez önünde açıklama yapan üyeler, "LGBT topluluğuna sahip çıkan İYİ Parti ailesine teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de 2019 yılında ABD'deki LGBT yürüyüşüne "büyük bir coşkuyla" katıldıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmış ve "Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir" savunmasını yapmıştı.

        BABACAN DA KARŞI DEĞİL
        Masanın bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.

        Devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız" diyerek eşcinselliğe özgürlüğü savunmuştu.

        HDP'NİN YEŞİL SOL ADAYI SAPKIN LGBT'Lİ SEMYANİ PERİZADE
        Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Semyani Perizade isimli adayı LGBT üyesi.

        Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından, "An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!" ifadeleriyle duyurdu.

        ERKEKLERLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞADIM HAYATIMDA BİR KADIN VAR
        Sapkın LGBT'li kendini biseksüel olarak tanımlıyor.

        Suçu erkeklere atan Perizade, "Yani uzun süreli ve duygusal ilişkilerim hep karşı cinsle gelişti. Kadınlarla küçük çaplı romantik ilişkiler yaşamıştım. Fakat son iki yıldır hayatımda bir kadın var" dedi.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Sapkın akımların hamisi 7'li koalisyonun ta kendisi! İzmir'de CHP - HDPKK - LGBT ittifakı tescillendi: Skandal görüntüler
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