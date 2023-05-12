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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Bay Bay Kemal, Putin’e saldırıyor! Buna eyvallah etmem

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Bay Bay Kemal, Putin’e saldırıyor! Buna eyvallah etmem
12.05.2023 22:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi’nde konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında gençlere seslenerek, “Karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz.” mesajını verdi. Başkan Erdoğan’ın bu sözlerine gençlerden “Dik dur eğilme bu gençlik seninle” desteği geldi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye ile ilişkilerde Rusya’ya karşı ABD’yi öncelemesine ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçlamasına sert tepki göstererek, “Sen Putin'e saldırırsan ben de eyvallah etmem! Bay Kemal devlet yönetimi nedir anlamaz. Rusya ile olan münasebetimiz ABD’den geri değil” cümlelerine yer verdi.

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